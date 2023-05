"Le Frépat", un vieux gréement de 1942 renaît de ses cendres à Ars-en-Ré

Le "Frépat" a vu le jour pendant la seconde guerre mondiale, aux Sables-d'Olonne, en 1942. Un bateau de pêche aux dimensions modestes, un peu plus de sept mètres de longueur, un cotre coquillier en bois, avec une voile de 33 m². Un bateau acquis par l'association rétaise en 2008 , classé tout de même bateau d'intérêt patrimonial. Les membre de l'association l'utilisent régulièrement pour naviguer, mais avec un âge élevé, plus de 80 ans, elle a décidé de lui redonner une deuxième jeunesse avec une profonde rénovation.

Le "Frépat", un bateau de pêche, classé d'intérêt patrimonial actuellement entièrement rénové à Ars-en-Ré © Radio France - Gérald Paris

30 000 euros de travaux sont à réaliser. Le "Frépat" est depuis le début de l'année dans les mains de Thomas Pontecoste, charpentier à Ars-en-Ré :

Du pin pour la coque, et du chêne pour les pièces structurelles

"Le plus gros est déjà réalisé. On a commencé par refaire la structure même du bateau. On a changé la quille, l'étrave, ou encore le tableau arrière, c'est vraiment la colonne vertébrale. Par la suite, on a changé les membrures, les côtes si vous préférez, et enfin les bordées, ce qui constituent en quelque sorte la peau du bateau. On a gardé le bois d'origine, les essences sont les mêmes. Du pin pour la coque, et du chêne pour les pièces structurelles."

Restera alors dans les prochaines semaines, le calfatage, le mastic et la peinture. La voile de plus de 30m² pourra ensuite être repositionnée.

Vue intérieure du "Frépat" à quelques semaines de la fin des travaux de rénovation à Ars-en-Ré © Radio France - Gérald Paris

Une rénovation qui suscite pas mal d'émotions pour Serge Lanoë, un des membres de l'association : "En 2018, j'ai en fait coulé avec ce bateau. on était cinq, avec un peu de gros temps, çà s'est mal passé. Cela laisse toujours un souvenir particulier même si personne n'est blessé. Là de le voir revivre, c'est émouvant."

L'association rétaise espère maintenant pouvoir présenter son bateau rénové au r assemblement des vieux gréements du Port du plomb à Ars en Ré . Une manifestation le week end du 10 et 11 juin prochain. Objectif de l'association, faire la demande de classement en monument historique.

A gauche, Serge Lanoë membre de l'association, au centre le charpentier Thomas Pontecoste, et à droite le président de l'association Jean Guillas. © Radio France - Gérald Paris

