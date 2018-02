Orléans, France

Le phénomène s'appelle le "Moscou-Paris" : des masses d’air glacial nous viennent tout droit de Sibérie. Les températures devraient descendre cette semaine jusqu'à -5°C dans le Loiret. Mais le ressenti, à cause du vent, pourrait être bien pire.

Sur le marché du quai du roi, à Orléans, les maraîchers ont donc sorti les bonnets et les gants. Mais il faut aussi protéger certains fruits et légumes. Les pommes de terre de Benoît Guille, par exemple, sont restées bien à l'abri, dans le camion, près du chauffage. "Il y a un phénomène qui fait que la pomme de terre se sucre avec le froid", explique-t-il. "A 0°C, elles peuvent être détruites par le gel."

La salade sensible au froid

Un peu plus loin, autre maraîcher, autre technique. Marcel Lepage a monté "une petite cabane pour couper du vent", afin que ses produits ne gèlent pas. Certains sont particulièrement sensibles au froid, notamment "les salades, hormis la mâche qui peut geler et dégeler. Les poireaux, on ne peut plus les arracher, et les épinards, c'est compliqué également".

Pour certains, en revanche, cette vague de froid arrive au bon moment. Il vaut mieux que cela se produise en février plutôt qu'en avril, confie Marylène Houry, pépiniériste : "Les bourgeons ne sont pas encore partis. On aurait pu avoir un coup de chaud, que la végétation parte, et un coup de froid. Là, ça aurait fait mal."

"Cela évitera peut-être les gelées de printemps !" - Christian Vinauger, maraîcher

Quelques étals plus loin, Christian Vinauger y voit également du positif : "Le gel, c'est bien en janvier ou février. Là, il était grand temps que ça arrive. Avec le temps doux et l'humidité, ça aurait pu partir en sève rapidement." Pour le maraîcher, cette vague de froid ,"cela évitera peut-être les gelées de printemps !"

Si malgré les températures très basses, les fruits et légumes sont bien présents sur les marché, le client, en revanche, pourrait lui se faire plus rare...