Le froid descendu du Groenland vat-il faire geler les cerisiers des monts de Vaucluse ?

Un coup de froid nous est tombé dessus mais comme le mistral va "caler" ce froid va devenir plus intense et il inquiète les agriculteurs, des monts de Vaucluse au plateau d'Albion En passant par la vallée du Calavon. Vignes, cerisiers et lavandes sont menacés.