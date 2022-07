Le futur abattoir de volailles grasses du Périgord noir devrait ouvrir à Sarlat dans un an et demi

C'est le projet qui doit redonner de l'espoir aux éleveurs de volailles grasses du Sarladais, après le cauchemar de la grippe aviaire. Le nouvel abattoir de volailles grasses verra bien le jour dans le Périgord noir, vers la fin de l'année 2023. Il s'installera dans un entrepôt du site des conserveries Rougié, à la sortie de Sarlat sur la départementale 704. L'architecte en charge du projet doit rencontrer les éleveurs et les élus ce mardi 26 juillet.

Le projet est dans les cartons depuis quatre ans maintenant, porté par un groupement d'éleveurs. Il devait faire économiser de l'argent aux producteurs, en leur évitant d'avoir à abattre à la ferme. Il devait aussi remplacer le vieil abattoir de l'ESAT de Prats de Carlux, trop cher à mettre aux normes, et mal situé, juste à côté du couvoir d'oies unique en France qu'il faut absolument protéger de la grippe aviaire. Mais le projet a pris du retard car le site envisagé au départ, la borne 120 entre Proissans et Saint Crépin et Carlucet a été abandonné pour des raisons techniques. Certains éleveurs se sont désengagés.

Faire moins, mais faire mieux

La grippe aviaire a aussi rebattu les cartes. Fini les rêves de grandeur quand il y a quatre ans, on parlait d'abattre 270 000 bêtes par an, et de pouvoir monter jusqu'à 400 000, avec des machines ultra-modernes. Avec la crise de la grippe aviaire, beaucoup d'éleveurs veulent aujourd'hui réduire leur production. Faire moins, mais faire mieux. Le futur abattoir visera les 100 000 volailles par an. Avec un travail de qualité, à l'opposé des abattoirs industriels.

La vente du terrain est en passe d'être réglée. Ce sont les collectivités, la communauté de communes Sarlat Périgord noir et la communauté de communes Pays de Fénelon qui payent l'immobilier et la construction. Le groupement d'éleveurs paiera le matériel. Pour les élus, ce nouvel abattoir est un moyen de redonner de l'espoir aux éleveurs : "L'objectif, c'est de pérenniser nos élevages dont l'une des difficultés est l'abattage", assure Benoît Secrestat, le maire de Proissans : "Il est sûr que la grippe aviaire n'a pas aidé, mais on a décidé d'y aller quand même pour donner une perspective d'avenir à nos éleveurs".