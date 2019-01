Halte à la disparition des terres agricoles dans le Gard

Gard, France

Plus question que les zones pavillonnaires, industrielles ou commerciales s'étendent comme le souhaitent leurs promoteurs. La préfecture fixe de nouvelles règles pour stopper la perte des terres agricoles : 30.000 hectares depuis 1950, plus d'un hectare par jour ! Désormais chaque projet sera étudié avec de nouvelles règles : éviter, réduire, compenser. D'abord éviter de consommer de la terre agricole, si ce n'est pas possible réduire au maximum cette artificialisation de terres arables et enfin compenser en surface et en valeur chaque hectare de terre agricole utilisé. Et le préfet de prévenir : tous les projets devront en tenir compte, si ce n'est pas le cas, ils ne verront pas le jour.

Didier Lauga, préfet du Gard Copier

Le Gard est novateur dans le système de compensation mis en place. Chaque promoteur de projet qui consomme des terres agricoles devra les compenser en surface à l'hectare près en rachetant des friches, et de plus les compenser en valeur car ces friches valent forcément moins cher que des terres cultivées. Au promoteur alors de payer la différence, de l'argent versé à un fonds qui permettra de les remettre à niveau et d'installer des jeunes agriculteurs.