Le Gard en manque d'eau : seulement un tiers des précipitations habituelles depuis le début de l'année

"La sécheresse, avant, c'était une année sur dix, maintenant c'est une année sur deux !" C'est le constat que dresse Jean-Louis Portal, le secrétaire général de la Chambre d'agriculture du Gard. Il exploite lui-même des céréales, des vignes et des légumes à Meynes dans le Gard rhodanien. Depuis le début de l'année, il est tombé en effet un tiers des précipitations habituelles. Insuffisant.

Pratiquement toutes les filières sont effectivement touchées par le manque d'eau. Les blés sont jaunes. Ils sont en stress hydrique. Certains arboriculteurs ont déjà commencé à irriguer et il faudra certainement avoir recours au goutte à goutte dans certaines vignes, s'il ne pleut pas.

Après la sécheresse de 2017, la Chambre d'agriculture du Gard a lancé une étude pour développer l'irrigation dans le département. C'est une des solutions. Il faut surtout réfléchir maintenant à la manière dont on peut stocker l'eau quand elle tombe en abondance et comment la répartir à l'ensemble de la population.

"Il faut réfléchir à des bassins de stockage d'eau de pluie avant qu'elle ne retourne à la mer. Nous agriculteurs, on est les premiers à savoir les bienfaits de l'eau et on les premiers à l'économiser car l'irrigation sur la parcelle, ça nous coûte. On est agriculteurs mais avant tout citoyens. Il faut arriver à trouver tous ensemble des solutions pour qu'on préserve notre ressource en eau."