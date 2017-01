Le Gard et la Lozère distingués au concours général agricole

Le Gard et la Lozère distingués, ce mardi, au Concours Général Agricole. Emmanuelle et Jean-Marc Vincent, producteurs de pélardon AOP installés à la Borie en Lozère. Et pour le Gard, Gilles Granier, du moulin à huile du domaine de Pierredon à Estézargues, près d'Uzès.

Un Gardois et un Lozèrien distingués, hier, (mardi), au Concours Général Agricole. Emmanuelle et Jean-Marc Vincent, producteurs de pélardon AOP installés à la Borie, un village du Valdonnez en Lozère. Et pour le Gard, Gilles Granier, du moulin à huile du domaine de Pierredon à Estézargues, près d'Uzès. Les représentants de nos deux départements reçoivent des mains du ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll, le prix de l'excellence 2017.

Pour cette édition, 34 producteurs sont venus de toute la France à Paris pour recevoir cette consécration qui récompense les producteurs ayant obtenu les meilleurs résultats, dans leur catégorie, au cours des trois dernières éditions du Concours général, soit pour cette promotion : 2014, 2015, 2016.

Et de la régularité, l’oléiculteur Gardois en a. Il a reçu le prix d'excellence en 2009-2010-2011-2016 et donc 2017. Le prix de la constance pour celui qui exploite 12 hectares d'oliviers et produit 6.000 litres d'huile d'olive AOP de Nîmes.