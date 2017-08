Le gavage des canards reprend dans les Landes

dans les Landes, certains éleveurs viennent de reprendre le gavage des canards. Depuis le 29 mai, date de la fin du vide sanitaire consécutif à la grippe aviaire, les éleveurs ont pu reprendre l'élevage des canards, puisque les tous premiers sont maintenant suffisamment gros pour le gavage.

Dans les Landes, on va bientôt pouvoir reconsommer des canards frais et du foie gras frais. Certains éleveurs viennent en effet tout juste de reprendre le gavage, une première dans les Landes depuis de longs mois. Depuis le 29 mai, date de la fin du vide sanitaire consécutif à la grippe aviaire, les éleveurs ont pu reprendre l'élevage des canards. Et les tous premiers sont maintenant suffisamment gros pour le gavage.

Il y a un plaisir à rentrer et de voir de la vie dans les bâtiments - David Dulau

David Dulau, à Pécorade, près de Geaune, fait du prêt à gaver. Il est l'un des rares à avoir repris son activité. Après huit mois d'arrêt, il a pu reprendre le gavage la semaine dernière. Entre soulagement et crainte qu'une nouvelle crise se déclare. Il a, en ce moment, 1.200 canards en gavage dans son exploitation. Le gaveur n'avait pas vu cela depuis décembre dernier : "Il y a un plaisir à rentrer et de voir de la vie dans les bâtiments". Il lui faut maintenant retrouver quelques réflexes, "alors au début, ça fait un peu mal aux mains puisqu'on avait perdu du gavage... mais on va pas se plaindre d'avoir mal aux mains !"

Levé tous les matins à 4h30, du lundi au dimanche, David Dulau gave lui même tous les canards. Pas de vacances ni de week-end, l'important pour lui c'est de pouvoir enfin travailler : "Pour moi la difficulté n'est pas de me lever... l'objectif pour moi, et pour beaucoup, c'est de pouvoir travailler..."

Même si les deux crises successives de grippe aviaire vont laisser des traces, l'argent qui ne rentrait plus, les négociations avec les banques pour arriver à survivre et maintenant la crainte un jour de revivre cela. David Dulau a investi dans son exploitation ces derniers mois pour respecter les nouvelles normes de biosécurité et il espère, ne plus jamais entendre parler de la grippe aviaire.

Le temps de gaver les canards, on devrait pouvoir retrouver du canard frais landais et du foie gras frais sur les étals à partir de début septembre.