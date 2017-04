Le gel de printemps fait des dégâts dans les vignes du Diois

Le gel de printemps a fait des dégâts dans les vignes du Diois, dans la Drôme. Les 30 communes de l'appellation Clairette-de-Die ont été touchées par le gel, plus ou moins largement.

Le gel de printemps a fait des dégâts dans les vignes du Diois, dans la Drôme. "Pratiquement les 30 communes de l'appellation Clairette-de-Die ont été touchées, plus ou moins largement par ce gel de printemps" explique Fabien Lombard, le président du syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois.

"On a été surpris par l'ampleur du gel, presque toutes les communes de l'appellation ont été touchées par le gel" explique, ce vendredi matin, Fabien Lombard. "Il est trop tôt pour chiffrer les dégâts, certains parcelles sont indemnes et sur d'autres , la récolte est complètement anéantie par le gel surtout sur le haut de la vallée de la Drôme".

"Le gel détruit les cellules des feuilles et des grappes et nous avons sur certaines parcelles, ce vendredi matin, on a des feuilles sèches et des grappes sèches sur nos vignes" explique Fabien Lombard.

"C'est beaucoup d'angoisse en début de saison, on sait qu'il y a aussi des épisodes de grêle l'été et d'autres facteurs climatiques qui sont compliqués pour les vignerons" explique le président du syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois. "Ce gel de printemps c'est une saison qui commence avec une belle épine dans les pied pour les vignerons" explique Fabien Lombard.