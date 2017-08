Le gel du printemps pénalise la production de pommes

En Loire-Atlantique, certains arboriculteurs n'auront aucune pomme cette année. Le gel du printemps a durement touché les vergers. Globalement en France, la production sera en baisse de 10 à 15%, 23% en Europe. Dans le département, des producteurs s'attendent à une baisse de plus de 50%.

La récolte des pommes a commencé. Pour les variétés les plus précoces, la récolte a même commencé dès la mi-juillet. Mais c'est maintenant que la récolte bat son plein. Et la production à venir s'annonce très en baisse pour les arboriculteurs. Le gel a durement touché les vergers au mois d'avril. Certains producteurs n'auront aucune pomme.

A la Maison de la pomme, à Vertou, Ronan Chéreau s'attend à une baisse d'au moins 50% de sa production. Les pommiers situés dans le bas de son verger n'ont donné aucun fruit. D'autres ont pu pousser, mais sont abîmées par le gel. La Jonagored par exemple, est plus sensible au gel. "On peut voir des anneaux de gel, explique Ronan Chéreau. La pomme est grisée, il y a des petites griffures. Mais c'est purement esthétique. La pomme va être un peu déformée, mais le goût restera intact."

Procédures de calamité agricole

La Jonagored a été abîmée par le gel © Radio France - Typhaine Morin

Mais certains de ces pommes ne pourront pas être vendues : elles ne répondent pas aux critères de vente. L'arboriculteur pense perdre au moins la moitié de sa production habituelle. Il s'estime presque chanceux, d'autres producteurs n'auront aucune pomme. Pour ceux qui sont durement touchés, des procédures de calamité agricoles sont lancées. Mais "il faut attendre que les chiffres soient connus, que la récolte soit faite pour que le département soit reconnu réellement sinistré et que des enveloppes soient débloquées pour venir en aide à ces producteurs", explique Louis Heulin, vice-président de la Fédération des producteurs de fruits de Loire-Atlantique.

Le prix de la pomme devrait augmenter un peu. Le kilo de pommes devrait augmenter de 10 à 20 centimes.