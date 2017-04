Le gel fait de premiers dégâts chez les arboriculteurs de Drôme Ardèche

D'après les premières constatations ce jeudi matin, la Vallée du Rhône semble avoir été épargnée. En revanche, des arboriculteurs installés dans les terres et sur les hauteurs ont subi des dégâts.

Il est bien évidemment trop tôt pour faire un bilan complet et chiffré des dégâts sur la production de fruits en Drôme Ardèche mais le gel a déjà mis à mal des parcelles dans la nuit de mercredi à jeudi, et un nouvel épisode est annoncé pour le nuit prochaine.

En Vallée du Rhône et dans les exploitations à proximité, le vent a soufflé jusqu'au petit matin, le gel n'a donc pas eu de prise. Plus en altitude, plus dans les terres en revanche, le vent s'est arrêté en milieu de nuit. A Désaignes, en Ardèche, "il a fait -2,5° à partir de 5h30 du matin jusqu'au lever du jour" témoigne François Soubeyran, producteur de cerises.

On s'aperçoit que les jeunes fruits en formation n'ont pas supporté le choc. Ils noircissent ou deviennent bruns, et donc, progressivement, ils vont se dessécher et tomber. Il est trop tôt pour se prononcer, mais on peut dire qu'on a perdu entre 50 et 80% selon les parcelles et les variétés. François Soubeyran

Dans les Baronnies, dans la Drôme, des producteurs d'abricots déplorent aussi des dégâts, non chiffrés pour l'instant.