Le gouvernement annonce 40% de moyens en plus pour lutter contre les suicides d'agriculteurs

Comment lutter contre le suicide des agriculteurs, véritable fléau dans ce milieu professionnel ? Pour mieux prévenir les passages à l'acte, le gouvernement lance une "mobilisation collective". Sur franceinfo ce mardi, le ministre de l'Agriculture a annoncé une augmentation des moyens de 40%. Au total, l'enveloppe dédiée au mal-être agricole passera de 30 à 42 millions d'euros par an. Ce budget servira à remplacer davantage les professionnels épuisés, ou encore à former des "sentinelles" chargées de détecter leur mal-être.

"Le constat est terrible", a confié Julien Denormandie. "Aujourd'hui, il y a une surmortalité par suicide dans les exploitations agricoles. Ce sont des drames humains, des drames familiaux, des drames dans nos territoires et cette situation nous oblige. Elle nous oblige à prendre des mesures fortes pour lutter contre ces détresses agricoles", a-t-il affirmé.

Des "sentinelles" pour repérer le mal-être des agriculteurs

L'exécutif veut structurer et former des réseaux de "sentinelles", des volontaires qui graviteront autour des agriculteurs, pour "détecter les situations de détresse". "Il s'agit d'identifier les signaux faibles, a précisé Julien Denormandie. "Un agriculteur qui n'ouvre plus les courriers qu'on lui adresse par exemple, parce qu'il se dit que ça doit être une demande de recouvrement. Ces sentinelles sont l'ensemble des personnes qui sont en lien avec les agriculteurs, les institutionnels comme la mutualité sociale agricole (MSA), ce sont les voisins, les chambres d'agriculture, les associations qui font un boulot fabuleux, mais ça peut être aussi le facteur, le banquier, l'élu local, l'ensemble de la communauté qui est en lien avec l'agriculteur et qui lui dit 'nous sommes là pour vous accompagner, il y a des dispositifs qui existent, des spécialistes qui sont là'", a expliqué le ministre. "Au lieu de simplement demander à un agriculteur qui va mal de prendre son téléphone et d'appeler le numéro Agri'écoute, où il y a des spécialistes, on va d'aller vers ces agriculteurs. Je crois qu'une politique sociale c'est avant tout d'aller vers et c'est ce que nous mettons en place", a-t-il affirmé.

Remplacer plus facilement les agriculteurs épuisés

Le dispositif du gouvernement prévoit aussi de renforcer financièrement des dispositifs permettant de soulager les agriculteurs, notamment l'"aide au répit", qui finance le remplacement jusqu'à 10 jours des exploitants en situation d'épuisement professionnel et le crédit d'impôt remplacement.

Des comités de pilotage dans chaque département

Des comités de pilotage seront créés dans chaque département, courant 2022, afin de mieux coordonner la prévention localement. Ces comités réuniront "un très large panel d'acteurs" : représentants de l'Etat, du monde agricole, professionnels de santé, ou encore banques.

La MSA n'inscrira plus "Mise en demeure" sur les enveloppes

Julien Denormandie a également précisé, sur franceinfo, qu'il avait demandé à la MSA, la Sécurité sociale des agriculteurs, de ne plus inscrire "Attention mise en demeure" sur les courriers concernés. "Quand vous êtes à la campagne et que vous recevez un courrier où il y a marqué "redressement judiciaire", tout se sait.", a-t-il rappelé. "Quand le facteur apporte votre courrier, vous avez le sentiment que toutes les personnes qui vous entourent sont au courant de votre situation."

"Le deuxième axe de ce plan, après le "aller vers", c'est de remettre l'humain au centre de tout. Humaniser nos politiques de soutien, qu'elles soient économiques, sociales ou administratives, et c'est ça que nous faisons. L'exemple du courrier en est un bon", a-t-il précisé.

Un risque de suicide 43% plus élevé que dans l'ensemble de la population

Selon les données les plus récentes de la sécurité sociale agricole (MSA), 529 suicides ont été dénombrés en 2016 parmi les 1,6 million d'assurés du régime agricole âgés d'au moins 15 ans. Chez les assurés de la MSA âgés de 15 à 64 ans, le risque de suicide était alors supérieur de 43,2% aux assurés de l'ensemble des régimes de sécurité sociale. Au-delà de 65 ans, le risque de suicide était deux fois plus élevé par rapport à la population de cette tranche d'âge.