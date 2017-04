Le grand concours des vins d'Alsace récompense les meilleurs vins à Colmar

Un grand rendez-vous qu'attendent les viticulteurs, ce vendredi à Colmar, c''était le 46e grand concours des vins d'Alsace. Les meilleurs AOC et crémants étaient en compétition pour décrocher la médaille d'or ou de bronze. C'était le millésime 2015 et 2016 qui était évalué par les membres du jury.

Du monde ce vendredi dans le hall du Parc Expo de Colmar, 170 personnes qui composaient le jury pour la 46e édition du grand concours des vins d'Alsace ont évalué pendant près de trois heures, plus d'un millier d'échantillons. Parmi le jury, il y a des viticulteurs, des œnologues, des sommeliers. Le millésime évalué est 2015 et 2016.

Il y avait 54 tables de trois, chaque table avait 25 échantillons à noter. Des crémants, mais aussi des AOC. Riesling, gewurztraminer, pinot noir etc. Le résultat final du concours est attendu le 5 mai. Un bouteille sur trois environ décroche un prix. Une médaille d'or ou une médaille d'argent au grand concours des vins d'Alsace, ces prix sont synonymes de qualité pour les amateurs de vin et de bonnes retombées pour le viticulteur.

Baisse des échantillons cette année

Cette année encore, les participants et les échantillons au grand concours des vins d'Alsace de Colmar ont baissé. "Il ne faut pas oublier qu'on a subi une série de petites récoltes. 2013, 2014 et 2015 étaient vraiment très faibles, " souligne Jean-Louis Vézien, le directeur du CIVA, le Conseil Inter-professionel des Vins d'Alsace. "2016 est l'année phare de ce concours, avec une qualité et quantité, mais ça n'a pas suffit à faire repartir à la hausse les échantillons. Le concours est aussi plus tardif que le concours général agricole de Paris, les viticulteurs préfèrent aussi ces concours d'ampleur nationale que Colmar," explique Jean-Louis Vézien.

Le jury évalue les vins d'Alsace © Radio France - Guillaume Chhum

Un jury qui donne des notes

Les vins sont notés de 1 à 10. L'aspect, la couleur, le parfum et les goûts sont important. Le jury fait attention à tout. " Des vins qui peuvent-être de nouveau goûtés une fois, deux fois ou trois fois," raconte Fabrice Lombardi, œnologue et membre du jury.

Pour Christophe Shaepfer, vigneron à Wettolsheim, une médaille permet de valoriser son vin. Son pinot noir médaillé d'or en 2013 a permis d'augmenter son prix de un euro. Ses 2 500 bouteilles primées sont parties aussi très rapidement.

