Le grand défi robotique agricole lancé dans l'Allier par deux ministres

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, étaient à Montoldre, près de Varennes-sur-Allier, ce vendredi pour lancer le grand défi robotique agricole.

Un tour sur le robot Zilus pour le ministre de l'agriculture © Radio France - Emmanuel Moreau Un petit tour avec Alpo et Zilus. Alpo, c'est l'enjambeur (un tracteur qui permet de travailler dans les vignes) électrique mis au point par Sabi Agri, une entreprise installée au Biopôle de Saint-Beauzire. Zilus, c'est son complément, un robot connecté, qui peut le suivre ou bien travailler à côté. Un seul viticulteur, ou maraîcher, peut faire travailler deux engins simultanément et gagner ainsi énormément de temps. Sabi Agri prévoir même de pouvoir en faire travailler 2 ou 3 connectés en même temps. Sylvie Retailleau à la conduite, Marc Fesneau à califourchon sur Zilus, ont testé ce robot tout terrain. ⓘ Publicité Zilus, avec Robufast, Ceol, XO, adap2E ou encore un tracteur autonome, ce sont quelques uns des robots déjà aux points qui ont été présentés ce vendredi au centre INRAE de Montoldre. Ce centre de recherche est devenu officiellement une plateforme Agritechnopôle, qui servira de base pour les recherches en matière de robotique agricole. Le grand défi est l'une des composantes du plan France 2030, qui vise à accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie par l'innovation. 21 millions d'€uros sont engagés. Les projets seront retenus en 2024.