Le Grand Reims veut implanter une ferme urbaine à Bezannes

La communauté urbaine du Grand Reims a lancé un appel à projets afin de créer une ferme à deux pas des immeubles, sur un terrain de 6 000 mètres carrés à Bezannes. Ce serait le deuxième lieu de ce genre, après la création de "La ferme rémoise" il y a tout juste un an.

Faire pousser des arbres fruitiers ou encore des légumes, en pleine ville et ailleurs que dans des jardins particuliers, voilà l'objectif du Grand Reims. La communauté urbaine vient de lancer un appel à projets afin d'occuper un terrain de plus de 6 000 mètres carrés à Bezannes, en limite des immeubles du quartier Croix du Sud, le long de la rue Joliot Curie.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de territoire du Grand Reims : "Nous menons un plan alimentaire territorial sur le triangle Reims-Châlons-Epernay", explique Anne Desvéronnières, vice-présidente en charge de l'environnement, de la transition énergétique et de la bioéconomie, "Le but est de voir quelles sont les opportunités que l'on a, pour avoir une certaine souveraineté alimentaire. Ca ne veut pas dire que l'on pourra tout produire, mais au moins d'avoir des produits à vendre sans solliciter trop de transports".

On sait aujourd'hui qu'il faut environ 150 hectares à un agriculteur pour avoir une activité rentable, ce sont donc plutôt des maraîchers qui seraient susceptibles de candidater. "Notre objectif est bien que la personne puisse se rémunérer et même embaucher", précise Anne Desvéronnières. Les candidats peuvent en savoir plus ou candidater sur le site du Grand Reims jusqu'au 30 novembre.

L'exemple de la ferme rémoise

Ce projet de Bezannes sera le deuxième du genre dans le Grand Reims, puisqu'il existe déjà "La ferme rémoise", rue St Charles à Reims. Un terrain de 6 500 mètres carrés, géré par l'association la ferme rémoise, où l'on trouve du maraîchage, des arbres fruitiers...etc, en lien avec le proximité de la ville : "On a par exemple créé du vélo compostage", explique Alexandra Devaux, l'une des fondatrices, "C'est-à-dire que l'on récupère les déchets des restaurants, à vélo, pour en faire du compost sur notre terrain. Ce ne serait pas réalisable en étant excentré".

Nous sommes un espace test agricole en milieu urbain

Après un an d’existence, tout ce qui est produit par la ferme rémoise est vendu sous forme de paniers à la cinquantaine d'adhérents de l’association. L'activité n'est donc pas rentable, mais ce n'est pas l'objectif : "L'idée c'est surtout de susciter des vocations et de sensibiliser les habitants à l'agriculture urbaine. On aimerait vraiment attirer des porteurs de projets qui pourraient se tester sur notre terrain", nous dit Alexandra Devaux.

Si la rentabilité n'est pas l'objectif de l'association, ce sera en revanche l'enjeu du futur projet de Bezannes : "On verra justement ce que ça donne", précise Anne Desvéronnières, "Et si on voit que ça fonctionne, le Grand Reims se posera la question pour d'autres terrains".