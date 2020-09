Le "Grande Hermine" témoin de la Grande Pêche quitte définitivement Saint-Malo jeudi matin

Le "Grande Hermine", navire témoin de la grande pêche et des Terres-Neuvas quitte Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) jeudi 10 septembre pour rejoindre les côtes uruguayennes. Le "Grande Hermine" c'est plus de 30 ans de Grande Pêche. A partir de 1985, ce bateau construit à Saint-Malo, a été le 4è navire de la Comapêche (ancien nom de la Compagnie des pêches de Saint-Malo) destiné à pêcher la morue. Il s'agissait de campagnes de 2 à 3 mois. Une activité pratiquée jusqu'en 1993, à la fin des accords de pêche entre la France et le Canada. Après 1993 le navire a poursuivi son activité au Groenland et en Norvège pour pêcher le cabillaud. 35 à 38 marins se trouvaient à bord.

Dernière campagne en 2018

Le 21 mars 2018, le "Grande Hermine" rentre à Saint-Malo pour sa dernière campagne en Norvège. Il est remplacé par l'Emeraude, nouveau navire destiné à exploiter les quotas français de cabillaud en Norvège et au Svalbard. D'autre part, la Compagnie des pêches de Saint-Malo possède aussi le "Joseph-Roty 2", navire usine qui pêche le merlan bleu et le transforme en pâte de surimi.

Les Doris pour un dernier hommage

Le "Grande Hermine" quitte le bassin Duguay-Trouin ce jeudi vers 11 h30. Il passe les écluses avant de prendre la mer direction l'Uruguay; il a été vendu à un armement uruguayen. Pour son dernier départ de Saint-Malo, le bateau va être accompagné par les Doris, ces bateaux sauvegardés par des passionnés de l'Association Doris Emeraude et Rance et qui étaient utilisés autrefois pour la pêche à la morue sur le banc de Terre-Neuve. Un clin d'oeil au passé glorieux du "Grande Hermine" ! En raison de la crise sanitaire, il n'y aura pas de cérémonie officielle.