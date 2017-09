Le gros gibier a causé plus de 573 000 euros de dégâts en Indre-et-Loire durant la campagne de chasse 2015-2016

La fédération de chasse d'Indre-et-Loire a payé 573 000 euros pour indemniser des agriculteurs et des viticulteurs victimes du gros gibier, pendant la campagne 2015-2016. A eux seuls, les sangliers ont causé la moitié des dégâts.

Au lendemain de l'ouverture de la chasse, gros plan sur une mission pas toujours connue de la fédération de chasse : C'est elle qui est chargée d'indemniser les dégâts faits par le gros gibier dans les cultures : une indemnisation qui s'élève, chaque année, à plusieurs centaines de milliers d'euros

573 000 euros de dégâts indemnisés durant la dernière campagne : 24% de plus que la précédente

Le montant des dégâts indemnisés par la fédération de chasse atteint 573 000 euros, sur la campagne 2015-2016. C'est 24% de plus que l'année précédente, et la deuxième pire année en 8 ans. A cause de la météo particulière des deux dernières années, le gibier a trouvé moins de glands et de fruits sauvages, pour se nourrir. Ca a sans doute incité les sangliers, cerfs et chevreuils à aller se servir dans les cultures.

Les sangliers, a eux seuls, ont causé 51% des dégats. Les cerfs 39% et les chevreuils 10%.

La culture la plus touchée, c'est le maïs, avec 270 hectares ravagés, mais le gros gibier a également détruit 142 hectares de tournesol, 83 hectares de blé, 13 hectares de Colza. La fédération a aussi déboursé près de 50 000 euros pour indemniser des dégâts dans les vignes, notamment dans le secteur de Rochecorbon.

Depuis plusieurs années, les chasseurs d'Indre-et-Loire s'inquiètent de voir les sangliers coloniser de nouveaux secteurs, et ils demandent donc l'autorisation d'en tuer davantage. Une autorisation qu'ils ont d'ailleurs déjà obtenue, sur la campagne 2015-2016 : ils en ont tué 6 500 sangliers, un nombre record, mais avec le recul, ils estiment qu'il aurait été souhaitable d'en tuer au moins 500 de plus.