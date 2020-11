Le Guide des meilleurs vins de France 2021 de la Revue du Vin de France distingue des domaines vauclusiens

Olivier Poussier (Meilleur Sommelier du monde 2000) aura cette année attribue la récompense ultime d'une troisième étoile au domaine de Châteauneuf-du-Pape : le Clos des Papes, dont le blanc et le rouge s’affirment parmi les plus grands vins français aura t-il souligné. Non loin de là, le domaine du Gourt de Chaulé à Gigondas se voit auréolé de sa première étoile.

Mais Paul-Vincent Avril au Clos des Papes s'il est fier de cette promotion pour son équipe tient à souligner qu'il n'est pas seul dans l'excellence de la production vinicole : "Nous on est des viticulteurs à la base , on est pas des magiciens. On doit sublimer ce que la nature nous donne. On est obligé de s"adapter également au changement climatique. C'est un peu comme un peintre. Chaque année on vous donne une toile blanche et na nature vous donne des couleurs et il faut faire le plus beau tableau avec cela et les couleurs sont différentes tous les ans."

Le Domaine Charvin à Châteauneuf-du-Pape est, quant à lui, le coup de cœur Vallée du Rhône de l'édition 2021. L’édition 2021 du Guide des Meilleurs Vins de France, recense 5 500 vins, issus de 1 150 domaines français. Le département de Vaucluse compte 33 domaines étoilés par ce guide. A noter la présence en nette progression de vins bios et en biodynamie avec 500 domaines sur les 1 150 distingués.