Le Guide des vins de France 2019 rend hommage à une vigneronne alsacienne

Dahlenheim, France

Les auteurs du "Guide des meilleurs vins de France" ont aimé la production de la viticultrice bas-rhinoise Mélanie Pfister, à Dalhenheim, à l'ouest de Strasbourg, qu'ils présentent comme leur "coup de cœur" en Alsace. Le domaine Pfister fait partie des 47 exploitations qui remportent une étoile pour la première fois. Il est passé au bio l'an dernier.

Mélanie Pfister a repris le domaine familial en 2008. La vigneronne, qui a grandi au milieu des vignes de son père, a appris son métier en Bourgogne et dans le Bordelais.

Vignes à Dahlenheim © Radio France - Corinne Fugler

Réhabiliter le pinot noir

Elle a mis en pratique à Dahlenheim les techniques acquises durant sa formation : "ce qui a le plus changé chez nous, c'est le pinot noir", explique la jeune vigneronne. "La première année de mon retour, j'ai voulu vinifier le pinot noir et mon père m'a dit : "non non, on va faire un essai. On a donc divisé une parcelle en deux lots. Lui a fait sa cuve, j'ai fait la mienne, et au bout de l'expérience, il m'a dit : "Mélanie, c'est bon, tu peux le faire !".

Huitième génération de Pfister à Dahlenheim, première femme à gérer le domaine, la vigneronne alsacienne a tenu à relooker les étiquettes. Les bouteilles portent désormais son nom et son prénom, ainsi que le nom de la parcelle d'où est issu son vin : "si je dis "Riesling", et bien mon Riesling sera différent du Riesling du voisin, et en l'appelant simplement "Riesling", ce n'est pas suffisant !"

Mélanie Pfister donne à ses vins des noms qui évoquent le terroir Copier

La vigneronne bas-rhinoise défend aussi la place des femmes dans la viticulture, au sein de l'association "les diVINes d'Alsace". Elle préside actuellement le cercle "Femmes de vin".

Les coteaux de Dahlenheim © Radio France - Corinne Fugler

56 domaines alsaciens distingués cette année

En tout, le guide présente une bonne cinquantaine de domaines alsaciens. Six d'entre eux obtiennent trois étoiles cette année. Treize sont classés deux étoiles. Le guide des meilleurs vins de France attribue une étoile à vingt domaines de la région.

Une quinzaine d'autres exploitations régionales sont signalées dans le guide, qui paraît ce jeudi 22 août 2019.

Tous ces crus alsaciens font partie des 6.500 vins cités dans l'ouvrage. Les onze experts du guide ont goûté en tout 10.000 vins ce printemps, pour concocter cette édition 2020.