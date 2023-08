Le Guilvinec : Des dizaines de spectateurs pour la débarque des langoustines

"Là on est en pleine saison, donc la terrasse se remplit tous les jours", sourit Amélie Audonnet, la responsable communication d'Haliotika, au Guilvinec. Comme chaque après-midi à partir de 16h, des dizaines de curieux se massent sur la passerelle devant la cité de la pêche. Cette fois, ce sont 34 bateaux qui sont attendus. Une "mécanique bien rodée" constatent les spectateurs.

"Les marins ne descendent pas du bateau. Il faut que la débarque se passe très vite. C'est cinq-dix minutes par bateau maximum", explique la spécialiste. Des bénévoles s'occupent de récupérer les caisses jaunes remplies de langoustines et de les amener en criée. "Des pêcheurs à la retraite, des amis ou des gars de la famille qui font ça bénévolement toute l'année, précise Amélie Audonnet. Ils repartent en échange avec ce qu'on appelle la godaille. C'est un sac avec des langoustines et la pêche du jour, des poissons, etc." Puis direction la salle des ventes, avec une quinzaine d'acheteurs en présentiel et 130 en ligne.

L'attraction de fin de journée

Depuis le quai, les bénévoles lèvent les yeux vers la passerelle, noire de monde. "Ca fait plaisir de voir que les gens s'intéressent quand même encore au milieu de la pêche", estime Marcelline, une retraitée qui vient tous les jours filer un coup de main au fils de son ami Francis, le patron du Buhez Ar Vro.

" Regarde le gros poisson, mamie! " Le petit Basile, 5 ans est fasciné. "Il ne veut pas bouger, il veut tout voir, sourit sa grand-mère. C'est un petit Parisien, il découvre d'un seul coup comment on pêche dans la mer. On a parlé ce matin des petits chalutiers par rapport aux gros chalutiers qui raclent les fonds alors qu'eux font un travail artisanal, c'est important qu'il voie de ses yeux." Dans les yeux de la mamie, un éclair de gourmandise en pensant au repas de ce soir - langoustines mayonnaise : "Moi, je viens à chaque fois que j'ai les enfants. C'est une excellente excuse."

C'est la pleine saison de la langoustine. Au Guilvinec, la vente sous criée est réservée aux professionnels mais vous pouvez l'acheter au détail chaque soir au port à partir de 16h.