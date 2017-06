Le haras de Saint-Lô change de mains

La Région Normandie, le Département de la Manche, l'Agglomération et la Ville de Saint-Lô sont désormais propriétaires du haras de Saint-Lô, à travers un syndicat mixte qui va gérer tout le pôle hippique, à savoir la partie sport, élevage et la partie haras historique.

Saint-Lô et ses haras, c'est une histoire vieille de deux siècles qui va prendre un nouveau tour en ce samedi 1er juillet. Le haras de ST-lô n'appartient plus à l'Etat ou plus exactement l'IFCE, l'institut français du cheval et de l'équitation. Il devient la propriété des collectivités locales qui l'ont racheté pour 1,5 million d'euros.

La satisfaction, après la surprise

Fin 2015, l'Etat a annoncé qu'il vendait neuf haras nationaux, dont celui de Saint-Lô. "Ca a été une annonce surprise", se souvient André Denot président du pôle hippique. "Un évènement fâcheux qui s'est transformé en quelque chose de positif", poursuit Gilles Quinquenel, président de St-Lô Agglo. "Au départ, on a eu l'impression d'un achat sous contrainte d'autant que les Domaines estimaient le site à plus de 5 millions d'euros , rappelle Philippe Bas, le président du Département, mais au final, nous sommes très satisfaits des conditions d'achat" : 1,5 million d'euros, financé à 30% par le Département de la Manche, 30% par la région, 20% par la ville de Saint-Lô et les 20% restants par St-lô Agglo.

La Ville et l'Agglo , parties prenantes

Jusque là, seule la Région et le Département géraient le pole hippique de St-lô. Désormais la Ville et l'Agglomération font aussi partie de ce syndicat mixte, avec la volonté de développer ensemble ce lieu qui accueille déjà de nombreuses manifestations, " près de 150 jours par an" rappelle le maire de Saint-Lô, François Brière.

L'avenir du haras

Le souhait des élus, c'est d'utiliser ce lieu patrimonial pour y accueillir des séminaires, des manifestations culturelles et touristiques, des évènements, pour certains destinés au grand public, pour d'autres plus spécifiques aux acteurs de la filière équine. Parmi les pistes évoquées, des actions pour développer l'économie autour de cette filière. "La commercialisation de nos chevaux à l'export par exemple, explique André Denot. Il y a une société qui vient de se créer pour développer le commerce vers les Etats-Unis, nous accueillons également une cavalière américaine ici depuis quelques semaines."