Le homard bleu pêché en Vendée sera relâché "pour vivre une longue vie paisible et heureuse"

Le homard bleu est extrêmement rare, on en trouve environ un cas sur un à deux millions.

Ce bateau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a fait une prise rarissime mercredi 13 septembre. Dans ses casiers se trouvait un homard bleu. La probabilité de tomber sur un tel spécimen est d'un cas sur un à deux millions. Sa couleur est le résultat d'une "modification génétique", comme l'explique le mareyeur Les Viviers de Noirmoutier.

ⓘ Publicité

Basé également à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est lui qui a acheté ce homard bleu à la criée. Il l'a payé 55 euros le kilo (contre 25 habituellement pour un orange classique) mais pas pour le revendre derrière ! "Nous avons fait notre maximum afin d’acquérir ce splendide homard bleu (d’ailleurs c’est une petite femelle), pour éviter qu'elle ne soit vendue à des fins culinaires", explique le mareyeur vendéen sur sa page Facebook.

"Au début, on s'est dit pourquoi pas appeler un aquarium. Mais la captivité nous dérangeait un peu. Et en plus, c'est une femelle. Dans son milieu naturel, elle pourra se reproduire, donc c'est encore mieux", raconte Clémentine Fortineau, chargée de la communication des Viviers de Noirmoutier.

Les Viviers de Noirmoutier ont trouvé, avec l’aide de l’office de tourisme de l’île d’Yeu, une zone de pêche interdite autour de l’île pour relâcher cette femelle homard, "afin qu’elle puisse vivre une longue vie paisible et heureuse". Le crustacé sera remis à l'eau mercredi ou jeudi, après son transport par le bateau le LNA.

"Il y a forcément un moment, au bout de quelques temps, peut-être quelques années, où elle va se déplacer. Mais après, j'ose espérer que si elle est repêchée un jour, cette fois, les pêcheurs la lâcheront directement en liberté... Après avoir pris une petite photo!, ajoute Clémentine Fortineau. C'est un peu notre mascotte!"

Le homard bleu sera "baptisé" avant d'être remis à l'eau. - Les Viviers de Noirmoutier

Baptisée avant d'être relâchée

Le mareyeur ne veut malgré tout pas le laisser partir... sans lui donner un petit nom ! Sur la page Facebook, les propositions affluent (près de 180 commentaires en deux jours) et elles sont variées : Schtroumpfette, Saphira, Bluette, Azur, Thalassa...

L'équipe des Viviers de Noirmoutier promet de célébrer "son baptême comme il se doit" et conclut : "N’hésitez pas à envoyer des dragées 😂".