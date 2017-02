Le + INFO - Le Salon de l'agriculture : un passage obligé pour nos agriculteurs ?

Seuls une poignée d'éleveurs côte-d'oriens sont inscrits au concours de la race de viande charolaise au Salon de l'agriculture à Paris. Un passage obligé pour nos agriculteurs ? C'est le + INFO de ce mardi.

On ne le dira jamais assez mais la Côte-d'Or reste un département rural. C'est même le deuxième département de la région par le nombre d'agriculteurs et le 15 ème au niveau national. En Côte-d'Or, on compte pas moins de 4893 exploitations agricoles.

25% des exportations du département

L'agriculture côte-d'orienne représente 25 % des exportations du département. Autant dire, qu'une partie des richesses vient de la terre. Pour un éleveur, remporter le concours de race de la viande charolaise, c'est un gage de qualité. Mais est-ce que cela suffit à faire vivre une exploitation ?