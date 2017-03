Le + INFO - Les trois idées reçues sur la flavescence dorée

La flavescence dorée recule en Bourgogne. Grâce à la mobilisation des viticulteurs, aucun cas n'a été détecté en Côte-d'Or en 2016. Mieux, le recours aux insecticides a baissé. Seule la Saône et Loire reste concernée. Ci-dessous, la réponse à quelques idées reçues sur cette maladie de la vigne.

En 2016 en Bourgogne, le nombre de cas de flavescence dorée, cette maladie qui s'attaque à la vigne par le biais d'un insecte nommé la cicadelle, est resté limité au seul département de la Saône et Loire. Ailleurs, que ce soit en Côte-d'Or ou dans l'Yonne, la maladie ne s'est pas déclarée. " C'est grâce à la mobilisation de toute la profession ", affirme Jean-Hugues Goisot, viticulteur dans l'Yonne et président de la commission technique au CAVB (Confédération des appellations des vignerons de Bourgogne). " Depuis trois ans, la Bourgogne a mis en place une prophylaxie, c'est à dire une prospection collective avec tous les vignerons, qui porte ses fruits ", ajoute le vigneron de Saint-Bris-le-Vineux dans l'Yonne.

Moins de traitements chimiques

Ce recul de la maladie s'accompagne d'une baisse des traitements chimiques. " Le recours aux insecticides a baissé en Côte-d'Or de 99,5 %" , se félicite le technicien du CAVB. " Même si on avait décidé de traiter chimiquement, on aurait des résultats moins bons qu'avec une bonne prophylaxie, " reconnait Jean-Hugues Goisot. Reste plusieurs cas observés en Saône et Loire au nord de Mâcon : " c'est parce que la flavescence dorée est virulente, et lorsque l'on s'en est aperçu, la maladie s'était déjà répandue. Il faut du temps pour la résorber et la contenir. "

Jean-Hugues Goisot, répond à trois idées reçues sur la flavescence dorée :

1) On peut éradiquer la flavescence dorée

Faux : c'est une maladie dont les symptômes ne sont visibles que deux ans après s'être déclarée. Pendant cette période, la flavescence dorée peut progresser. C'est une maladie sournoise transmise par un insecte que l'on ne peut pas faire disparaître.

2) La flavescence dorée peut-être confondu avec une autre maladie

Vrai : la flavescence dorée peut-être confondue avec la jaunisse où maladie du bois noir, qui fait partie de la même famille de maladie. Dans les deux cas, il faut arracher tous les pieds malades. Mais la jaunisse de la vigne est moins virulente que la flavescence dorée.

3) Pour se débarrasser de la flavescence dorée, il faut traiter la vigne

Faux : grâce aux recherches menées en Bourgogne, on peut ne pas traiter des pieds si les cas de flavescence sont moins virulents.

INFOGRAPHIE - Flavescence dorée, où en est-on en Bourgogne ?