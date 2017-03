Le + INFO - Les trois idées reçues sur le métier d'éleveur

Après la découverte de plusieurs cadavres d'animaux dans une exploitation près de Pouilly en Auxois, Vincent Lavier le président de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or a fait le point sur la situation difficile des éleveurs. Aides ? Solutions ? Qu'est-ce qui est mis en place ? Eléments de réponse.

A la question, combien d'éleveurs sont en difficultés, Vincent Lavier, retient son souffle avant de lâcher : " une quarantaine, principalement dans l'Auxois dans le secteur de l'élevage allaitant". Une explication : " pas vraiment, c'est historique, on ne sait pas pourquoi. " Puis, le président de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or détaille les moyens dont il dispose pour aider les éleveurs en difficultés : " on a des personnes qui aident les éleveurs sur le plan technique, sur ce qui tourne autour de la production alors que souvent comme dans la situation de cet éleveur dans l'Auxois, on est sur des décrochages d'ordre psychologique. Et là, on est un peu désarmé "

On manque de moyens

Vincent Lavier reconnait que la chambre d'agriculture manque de moyens. " Il y a bien les services sociaux au Conseil départemental ou encore la MSA, mais probablement que l'on manque de moyens aujourd'hui." Sur le cas de cet éleveur de l'Auxois qui a laissé ses bêtes mourir de faim, Vincent Lavier affirme que le cas était connu et suivi depuis plusieurs mois. " Ceci étant, on est pas dans la cour tout les jours. On a pris le pari de lui donner une seconde chance. Quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, on prend des mesures plus draconiennes. "

Vincent Lavier a bien voulu se prêter aux jeux des trois idées reçues sur le métier d'éleveur :

1) Les éleveurs n'ont rien a faire du bien être animal, ils font ce métier seulement pour l'argent

Faux : un éleveur par nature il aime ses animaux, sinon il ne ferait pas ce métier là, donc c'est faux.

2) Les éleveurs n'aiment pas qu'on les aide quand ils sont en difficultés

Vrai : la plupart du temps l'agriculteur n'aime pas être aidé. Il pense qu'il peut tout faire. Naturellement, il ne va pas demander de l'aide.

3) Les éleveurs se plaignent tout le temps, mais en fait ils vivent plutôt bien

Faux : le métier d'éleveur reste un métier difficile et peu rémunérateur par rapport aux efforts réclamés. Donc c'est faux.