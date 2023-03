Le jardin de Jeannot Lapeyronnie revit grâce aux habitants de Pomport

Il existe dans chaque commune des bâtisses, chemins ou jardins dont la valeur sentimentale est bien plus importante que la valeur financière. Le jardin de Jeannot Lapeyronnie, situé à une centaine de mètres du bourg de Pomport en fait partie.

Entrepreneur en mécanique agricole, retraité depuis plus de 20 ans, Jeannot Lapeyronnie nourrit une réelle passion pour le jardinage. Après avoir racheté une ancienne vigne de 2500 m², il transforme la parcelle en "petit paradis pour jardiniers" se souvient Anthony Castaing, maire de Pomport.

Un jardin remarqué et remarquable, dans lequel se côtoient les arbres fruitiers, les fleurs et les légumes.

En friche depuis que son propriétaire séjourne au sein de l'EHPAD de Sigoulès, la municipalité de Pomport a pris les devants pour éviter que la parcelle soit réhabilitée en projet immobilier. "Quand on a appris que la famille de Mr Lapeyronnie envisageait de céder le terrain, on a voulu prendre les devants. On savait que beaucoup d'habitants étaient attachés à ce jardin, du temps où Mr Lapeyronnie en faisait une merveille, la mairie l'a racheté pour en faire un jardin partagé puisque c'est sa fonction première, mais sans doute aussi un lieu de vie pour les Pomportois" explique l'édile de la commune.

Le 25 février dernier, les élus ont invité les habitants à découvrir le terrain et présenté la richesse de sa biodiversité. Une première journée de découverte réussie avec une vingtaine de bénévoles décidés à continuer de faire vivre ce jardin... le jardin de Jeannot, comme on le présente à Pomport.

