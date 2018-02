Saint-Bauzille-de-la-Sylve, France

Ce jeudi, Emmanuel Macron reçoit 1000 jeunes agriculteurs à l’Elysée . Une réception en pleine période de contestation, et deux jours avant le lancement du salon de l’agriculture samedi 24 février.

De jeunes agriculteurs " castés" par les services de la Préfecture qui ont retenu quatre jeunes héraultais installés depuis un an : un éleveur, une apicultrice et deux viticulteurs. Parmi eux, Xavier Julien, 26 ans. Il est vigneron au Mas de Janiny à Saint Bauzille de la Sylve près de Gignac. Ce domaine d’une centaine d’hectares produit du vin bio depuis 1989 et vinifie son vin sur place depuis 2008.

UN REVE DE GOSSE

L’an dernier, après des études de viticulture et d’œnologie, Xavier s’est associé à son père, son oncle et sa tante pour diriger l’exploitation. C’est un rêve de gosse qui se réalise :« Petits, certains rêvent d’être aviateur, policier, pompier. Moi, depuis tout petit, je mets vigneron. »

Aujourd’hui, il s’occupe surtout de l’aspect commercial, mais il le reconnaît, il faut être polyvalent, et c’est ça qu’il aime. Un métier où on n’est « jamais au bout de ses surprises », où on peut tailler la vigne et mettre de l’engrais un jour, et le lendemain « se retrouver à l’Elysée ». Mais pour Xavier, la réussite de ce métier passe aussi par l’échange, avec les autres exploitants et avec les consommateurs.

CONSCIENT DES DIFFICULTÉS DE LA PROFESSION

S’il en a l’occasion, Xavier compte bien échanger avec le Président ce jeudi, autour du bio et de la situation des jeunes agriculteurs de l’Hérault. Il est conscient des difficultés de ses confrères : « la paperasse, un cumul d’administratif», et les aléas climatiques, entre gel et sècheresse.

« C’est la passion qui nous fait tenir ! »

Tenir avec l’espoir également, que l’année prochaine soit meilleure. Mais Xavier est confiant en l’avenir : les ventes se portent bien et la filière bio aussi, elle a « moins à se plaindre que d’autres secteurs ». Il a déjà plein de projets pour le développement de son domaine.