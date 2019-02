Le Label Rouge de la viande Limousine gagne du terrain

Le Label Blason Prestige souffle cette année ses 30 bougies. Dans un contexte où les critiques contre la viande sont parfois très fortes, cette filière de qualité née en Limousin ne tremble pas. Elle continue à séduire des consommateurs et vend 3 à 5% de viande de plus chaque année.

Creuse, France

Ce sera sans doute une jolie photo : 5 vaches limousines dans les jardins du Sénat à Paris. Le cliché sera pris vendredi matin à la veille de l'ouverture du salon de l'Agriculture. Une image pour faire la promotion des 30 ans du Label "Blason Prestige": cette marque née en Limousin distingue les meilleurs vaches de boucherie. C'est notre Label Rouge à nous.

Le Blason Prestige est vendu partout en France: 6 mille 400 tonnes de viande de qualité écoulée l'an dernier, et dans un contexte où la viande est très critiquée, eh bien la marque progresse : on en vend 3 à 5% de plus chaque année.

"Ça se vend bien ! " confirme avec le sourire Carlos Amaro-Simoes, boucher à Grand-Bourg. Depuis son installation avec son épouse il y'a 8 ans dans sa jolie boutique "Aux Saveurs Limousines", il a fait le pari de ne vendre que du label Blason Prestige.

"Je pense que ça rassure le consommateur : ils nous le disent bien, toutes les mauvaises images qu'ils voient à la télé leur passent au-dessus de la tête. Ici, ils ont confiance, ils savent qu'ils vont trouver des vaches élevées dans un rayon de 50 kilomètres. Ça rassure." complète le jeune boucher.

"Oui c'est très bon , et c'est de la Limousine" acquiesce François un des clients. Sur l'étiquette, l'aloyau vient d'une vache de Bétête. On retrouve même le nom de l’éleveur. L'entrecôte s'affiche au prix de 27 euros 90 le kilo. "Pfff, je ne vois pas beaucoup de différence de prix avec les grandes surfaces" affirme François qui n'ira pas plus loin pour trouver son bifteck.

Decryptage d'une étiquette Blason Prestige par le boucher de Grand-Bourg Copier

Aux "Saveurs Limousines", on vous retrouve l'endroit où la vache a grandi et le nom de l’éleveur. © Radio France - Olivier Estran

Pas de soja, pas d'OGM

La marque Blason Prestige est en partenariat avec près de 2 mille 600 éleveurs du Limousin dont 623 creusois. Pour obtenir ce label, ils doivent respecter un cahier des charges très précis. Par exemple, depuis le 1er janvier , Blason Prestige leur demande de bannir le soja comme complément alimentaire pour les animaux, afin de garantir une viande 100 % sans OGM.

"Ça va augmenter nos charges, puisqu'on donnera aux animaux des tourteaux de colza ou de tournesol qui coûtent plus cher, explique Sébastien Dumignard, éleveur de Limousines à Azérables. Je ne vais pas forcément m'y retrouver. Le label Blason Prestige me garantit 10 a 20 centimes de plus par kilo de carcasses. Le petit plus ne couvre pas tous nos efforts. Au bout du compte, faire mieux n'assure pas un meilleur revenu, mais je ne veux pas y renoncer, car je suis pour une démarche de qualité. Il faudra tout de même trouver une solution pour une rémunération plus juste."

"Aimez la viande, mangez en mieux"

Inciter le consommateur a privilégier la qualité, quitte à acheter moins de viande, c'est la campagne de pub lancée par Interbev . Cette association qui regroupe éleveurs et professionnels de la viande veut contrer le discours anti-viande en s'adressant aux "flexitariens" : ceux qui choisissent de consommer moins de produits carnés.

Dans un spot télé lancé sur nos écrans depuis le 17 février, on fait connaissance avec Thomas un jeune urbain branché, adepte du vélo, du tri des déchets, des soupes de légumes maison et.... de viande ! Le message est simple: la viande française se veut un produit cool, branché, de qualité , écolo. Il suffit de savoir bien la choisir. Une campagne qui appuie le discours du Label Blason Prestige et de toute la filière des Races à Viandes françaises.