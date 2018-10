Les opposants aux réintroductions ont vu dans le ciel, ce jeudi matin vers 8 heures et demi, deux hélicoptères transportant des cages au bout d'un câble. Les pouvoirs publics ont donc choisi de passer par dessus les barrages organisés par de nombreux éleveurs.

Pau, France

Les opérations de réintroduction sont donc en cours. La préfecture ne confirme pas encore l'information, mais deux hélicoptères ont été vus ce jeudi matin aux entres de vallée d'Aspe et Barétous. Sous les appareils des câbles et une cage. Les convois ont survolé les barrages d'éleveurs de Sarrance en Aspe et Arette en Barétous.

Depuis ce mercredi soir, les opposants à cette réintroduction avaient installé des barrages filtrants en vallée d'Ossau et en vallée d'Aspe, comme depuis dix jours, convaincus que les ourses avaient été capturées en Slovénie et donc que leur arrivée était imminente en Béarn.

Plus d'infos à venir.