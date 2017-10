Le lait de chèvre fait son beurre en Berry

Le bel avenir du lait de chèvre. La filière recherche toujours plus de producteurs. La crise qui a ébranlé le secteur en 2009 semble loin. Les prix se sont redressés et la production de fromage de chèvre ne cesse d'augmenter. Il faut donc toujours plus de lait.

Des producteurs heureux ! C'est assez rare pour être signalé. La filière caprine berrichonne vient de se réunir à Savigny en Sancerre avec un message : venez-nous rejoindre si vous avez un projet en agriculture. La région Centre Val de Loire produit 60 % du fromage de chèvre français. L'appellation phare, c'est bien sûr le crottin de Chavignol dont la production va encore augmenter de 3,5 % cette année pour atteindre 850 tonnes (elle était descendue à 650 tonnes lors de la crise). Le Chavignol mise sur une image haut de gamme et ça marche : "On joue la carte du fromage pour les moments festifs, explique Dominique Verneau, président du syndicat du Chavignol, à l'apéritif et on se démarque de beaucoup d'autres fromages de chèvre, ce qui nous garantit une bonne valorisation. Le crottin de Chavignol se vend à environ 25 euros le kilo. C'est plutôt un bon prix."

Comment la filière caprine a t-elle pu se redresser aussi vite ?

La principale raison de ce redressement spectaculaire, c'est la présence de cinq appellations d'origine contrôlée en Centre val de Loire. Un gage de qualité qui fidélise le consommateur. La crise de 2009 a permis aux producteurs de se faire mieux respecter ensuite par la grande distribution. Pour Franck Moreau, président régional des producteurs de lait de chèvre : " la GMS ne croyait pas qu'une rupture de produit était possible et elle n'hésitait à tirer les prix toujours plus bas. Or, cette rupture est survenue immédiatement après la crise. Dès lors, elle a compris l'intérêt de valoriser nos produits pour satisfaire ses clients réguliers et on peut discuter prix avec elle. "

Le Berry est une zone importante de prodcution de fromages de chèvres classés AOP © Radio France - Michel Benoit

Le prix du lait de chèvre était descendu à 58 centimes en 2009, il est aujourd'hui de 70 centimes. L'avenir s'annonce garanti. Il faut donc trouver de nouveaux producteurs dans les zones d'appellation et étoffer la production. "Avec un troupeau de 150 à 200 chèvres, on vit correctement aujourd'hui." souligne Franck Moreeau. Mais attention, l'élevage de chèvres est très technique. On n'est jamais à l'abri d'aléas comme en a connus cette éleveuse cette année : " On a eu un fourrage de mauvaise qualité cette année. Cela s'est ressenti sur le lait et il a fallu acheter des compléments hors de prix pour l'alimentation de nos chèvres. Cela réduit considérablement les marges. Heureusement que les prix du fromage et du lait restent élevés."