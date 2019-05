Le Ligérien Laurent Pinatel fiché par le géant américain Monsanto

Saint-Genest-Lerpt, France

Laurent Pinatel a récemment découvert qu'il faisait partie des dizaines de personnalités fichées par Monsanto. Le groupe américain aurait secrètement surveillé "des centaines de personnalités" en France en fonction de leur position sur les pesticides, notamment le glyphosate, ont révélé France 2 et Le Monde.

"On marche sur la tête, simplement parce qu'on tire la sonnette d'alarme" — Laurent Pinatel

L'éleveur de Saint-Genest-Lerpt a été informé par un journaliste du Monde : " Il m'a prévenu que j'étais dans la liste [...] donc j'ai récupéré ma fiche [...] c'est quand même curieux que dans une démocratie des sociétés et des grands groupes se permettent de faire des fiches sur les gens en disant celui-là je vais le retourner [...] c'est quand même une atteinte à la liberté individuelle [...] ça me paraît complètement surréaliste".

"C'est quand même une atteinte à la liberté individuelle" — Laurent Pinatel

Laurent Pinatel va porter plainte pour atteinte à la vie privée : " On marche sur la tête, simplement parce qu'on tire la sonnette d'alarme, simplement parce qu'on dit qu'il y a des produits dangereux, les pesticides il faut en sortir parce qu'il faut sauver les paysans, il faut protéger les populations" mais avec ce fichage "on se dit qu'on va nous discréditer, nous éliminer et on va continuer à vendre notre poison".

Laurent Pinatel n'est plus porte-parole de la Confédération paysanne

Par ailleurs, le Ligérien n'est plus porte-parole national de la Confédération paysanne. Son mandat, débuté en mai 2013, vient de se terminer. Il cède sa place à Nicolas Girod, éleveur dans le Jura, élu cette semaine.

Le syndicalisme me fait penser au rugby, il faut que le ballon vive, peu importe les hommes qui le portent — Laurent Pinatel

Durant son mandat, Le Ligérien s'est notamment mobilisé contre la ferme des 1.000 vaches dans la Somme. Il espère que le combat continuera "Ils savent que je ne suis pas très loin [...] j'espère que cette équipe va continuer à défendre les paysans et les paysannes parce qu'ils en ont grand besoin".