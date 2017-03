Le Limousine Truck met la viande du Limousin à l'honneur

C'était l'une des nouveautés de ce 54e Salon de l'Agriculture, qui se termine ce dimanche porte de Versailles à Paris : le Limousine Truck. Un stand entièrement dédié aux viandes labellisés du Limousin, imaginé par deux Haut-Viennois.

En plus du traditionnel restaurant Nouvelle Aquitaine, qui fait la part belle aux viandes Limousines Label Rouge Blason Prestige, le Limousine Truck a aussi pris ses quartiers cette année, pour la première fois, au Salon de l'Agriculture.

Le Limousine Truck a été imaginé par deux restaurateurs Haut-Viennois, Christophe Sénégas, chef et propriétaire de l'Escala Dau Lemosi à Meuzac, et Laurent Butot du Geyracois à Limoges. Tous les deux ont imaginé quatre recettes à base de viande limousine Label Rouge Blason Prestige et d'Agneau du Baronet.

Durant les neuf jours de salon, les visiteurs ont ainsi pu goûter "le Mex Limousin" avec du boeuf, "le Kévo Limousin" avec du veau fermier, "le Béret Limousin" avec du porc et "la Baronette", un confit d'agneau du Limousin IGP au piment d'Espelette AOP.

Le public visé est avant tout jeune "en France, les gens n'ont pas beaucoup de temps pour manger et ils mangent souvent des produits industriels, et il faut arrêter ça!" explique Christophe Sénégas "il y a de bons produits en Limousin, les bons morceaux on les vend, par contre les bas morceaux, ça va pour le pot-au-feu de la grand-mère, mais après on beaucoup de mal à les passer. Donc, on s'est dit : on va faire du bon produit pour des jeunes, en sauce, travaillé et qui donne envie aux gens, qu'ils prennent un autre plaisir."

Le principe du Food Truck, camion restaurant en français, est une nouvelle façon de consommer notamment dans les villes. La camionnette peut s'installer chaque jour sur un autre lieu, sa particularité est de proposer des plats à partir de produits frais et locaux.

Il n'y a pas de camion Limousine Truck sur le Salon de l'Agriculture, mais le véhicule devrait bientôt circuler sur les routes de la région promet Christophe Sénégas.