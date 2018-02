Loiret, France

La nouvelle carte des zones agricoles défavorisées a finalement été publiée hier soir par le ministère de l'Agriculture. 14 000 communes figurent sur cette nouvelle carte, contre 10 500 sur l'ancienne, qui date de 1976. Mais 4 départements sont clairement pénalisés : les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire et le Loiret - malgré la très forte mobilisation des agriculteurs loirétains la semaine dernière.

Jusqu'ici, 81 communes du Loiret étaient classées en zones agricoles défavorisées : elles ne sont plus que 65 dans la nouvelle carte. Il y a derrière un jeu de chaises musicales puisqu'en fait 42 communes sortent du dispositif, et 26 y entrent. Sauf que "les communes qui entrent sont des terres où il n'y a aucun éleveur", s'étonne Maxime Buizard, le président des Jeunes Agriculteurs du Loiret : ainsi, le Nord du Montargois et une partie du Pithiverais (Chilleurs-aux-Bois, Neuville-aux-Bois...). A l'inverse, les communes qui sortent du dispositif sont situées dans la partie Est du Giennois - la Puisaye - et en Sologne, "là où on a une forte concentration d'éleveurs", regrette Maxime Buizard, pour qui la Sologne est l'exemple même "du manque de cohérence du ministère" puisque seule la Sologne loirétaine sort de la carte, au contraire de la Sologne du Loir-et-Cher et du Cher, intégralement préservées. L'analyse de Maxime Buizard est à retrouver ici :

"Un manque de cohérence regrettable de la part du ministère" - Maxime Buizard Copier

Plus de la moitié des éleveurs concernés sortent du dispositif

En terme d'exploitations concernées, elles étaient, dans le Loiret, 160 à bénéficier de l'ICHN, l'indemnité compensatoire des handicaps naturels , elles ne seront plus que 85... Cette aide s'élève en moyenne à 10 000 euros par an. Un motif d'espoir, malgré tout : le gouvernement annonce la mise en place d'un "groupe de travail réunissant l'Etat, les conseils régionaux et les professionnels" qui "devra notamment se pencher sur la situation des départements du Centre-Ouest (Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire et Loiret) et plus globalement sur les perspectives à construire pour les zones intermédiaires." Une concession qui ne suffit pas à satisfaire la FRSEA Centre Val de Loire, pour quoi "cette réforme permet de faire pire qu'avant".