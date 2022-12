Le Loiret lève les restrictions liées à la grippe aviaire pour les élevages

Enfin une bonne nouvelle pour les éleveurs de volailles dans le Loiret ! La préfecture lève les mesures de restrictions mises en place dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. Ces mesures s'appliquaient depuis le 26 octobre dernier, et l'apparition d'un premier cas dans un élevage à Beauchamps-sur-Huillard . 2 autres cas avaient ensuite été détectés en novembre, d'abord sur les communes de Noyers et Coudroy , puis à Auvilliers-en-Gâtinais . Mais il n'y a eu, depuis donc un mois, plus aucune infection.

La production de volailles pour les fêtes de fin d'année a pu aller à son terme

"C'est vraiment un gros soulagement, réagit Ludovic Giry, le président de la filière avicole à la Chambre d'agriculture du Loiret. On n'a eu que 3 cas, c'est 3 cas de trop bien évidemment, mais on a réussi à les gérer, avec tout le professionnalisme à la fois des producteurs, des personnels de la Chambre d'agriculture, et des services de l'Etat : on peut parler d'une coordination exemplaire." 140 éleveurs de volailles sur les 200 que compte le Loiret se trouvaient ainsi en zone de protection renforcée.

Le soulagement est particulièrement perceptible chez les éleveurs qui produisent des volailles festives pour Noël. C'est le cas de Bruno Chevallier, installé à Coudroy, qui propose notamment des chapons et des dindes label rouge. "Etant situé à 3 kms d'un des foyers de grippe aviaire, j'avais la peur au ventre de ne pas pouvoir emmener notre production festive au bout, reconnaît-il. Les chapons ont été mis en place début juillet, cela aurait été un gros manque à gagner s'il avait fallu abattre ces lots-là." Au final, Bruno Chevallier a pu assurer ses volumes habituels de production, et même légèrement supérieurs, malgré des contraintes très fortes, "avec des prélèvements tous les 2 jours pour les contrôles."

Les mesures de prévention restent bien sûr en place

L'incertitude a aussi pu gagner les consommateurs. "Cela fait plusieurs années qu'on constate que les gens passent leur commande de plus en plus tard, voire à la dernière minute, explique Bruno Chevallier, mais là, ça a été encore plus vrai. On a senti un effet report, avec des gens qui se demandaient s'ils auraient leur volaille de Noël ou pas. La levée des restrictions va finir de les rassurer."

La profession reste malgré tout vigilante. "D'autres foyers sont apparus dans des départements limitrophes, et l'hiver est loin d'être fini, résume Ludovic Giry. On espère qu'il y aura une solution pérenne avec la vaccination, mais celle-ci est encore en phase de tests et il faudra trouver un consensus européen sur le sujet, la France seule ne pourra pas vacciner." En attendant, le risque de grippe aviaire restant élevé au niveau national, certaines mesures de prévention qui s'appliquent sur l’ensemble du territoire métropolitain restent en place : toutes les volailles doivent être mises à l’abri et les rassemblements de volailles sont toujours interdits.