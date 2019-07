Le loup à l'origine d'une attaque de brebis à Asnières-sous-Bois dans l'Yonne

C'est bien un loup qui est à l'origine de l'attaque de brebis ces derniers jours à Asnières sous Bois près de Vezelay. Une vidéo transmise à Dijon à une experte du service de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (l'ONCFS) a permis de le confirmer.

Asnières-sous-Bois, France

Les petites oreilles, le masque labial blanc, le liseret noir sur les pattes avants, Delphine Chenesseau l'experte de l'ONCFS est affirmative. "C'est bien un loup qui est à l'origine de l'attaque de brebis à Asnières sous Bois . Maintenant est-ce que c'est le même loup qui a attaqué en juin un troupeau à Mélisey dans le tonnerrois, difficile de le savoir. Mais un loup peut faire trente à quarante kilomètres par nuit. Nous allons installer un dispositif de surveillance à Asnières et dans le tonnerrois dans les jours à venir en espérant avoir davantage d'informations."

C'est Michel Huet, naturaliste bien connu qui habite Asnières-sous-Bois, qui a transmis la vidéo à l'office national de la chasse et de la faune sauvage . Pour Michel Huet le retour du loup dans l'Yonne est une bonne chose. "Pour la biodiversité c'est un excellent signe. Le problème, c'est que le loup attaque des brebis et puis, il les tue, il les mange. C'est un stress pour les éleveurs. J'espère aussi qu'il va aller taper dans les sangliers qui sont en surnombre dans le département de l'Yonne. Là, il jouerait son rôle de prédateur, de régulateur dans la chaîne alimentaire."

Quant à Nathalie Galant, l'éleveuse qui a perdu trois brebis ces derniers jours, elle pensait plutôt au départ à une attaque de chiens errants. C'était déjà arrivé. Le fait que ce soit un loup ne la rassure pas. "Ça fait peur. Du coup j'ai retiré toute mes brebis pour les mettre à l'abri. Si le loup prend l'habitude de venir dans les troupeaux ça va devenir problématique. On va essayer de se protéger un peu plus avec un chien, un Patou, ou des clôtures électrifiées. Je ne suis pas contre le retour du loup qui peut trouver sa place en se nourrissant de gibier. Le problème c'est que nos animaux restent des proies plus faciles."

Le 19 juin dernier, la préfecture de l'Yonne a mis en place une cellule de veille et un réseau de surveillance grâce à des caméras gibier. En septembre, une trentaine de correspondants seront formés pour relever des indices et apprendre à identifier de manière formelle la présence de l'animal.