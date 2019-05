PHOTOS - Le loup aux portes de Nîmes

Générac, France

Les deux attaques de loup sur des troupeaux ont eu lieu lundi et mardi à Générac à une quinzaine de kilomètres au sud de Nîmes. 3 bêtes ont été tuées. Une vingtaine blessées. La moitié d'entre elles devront être euthanasiées. C'est trop pour les éleveurs du secteur. Selon eux, il s'agit du loup aperçu au printemps 2017 à Générac. Les premières attaques ont eu lieu la même année à l'automne. Depuis cette date, ce sont plus de 300 bêtes qui auraient succombé dans ce secteur. La seule solution pour eux : l'abattre. "On pourra enfin dormir tranquillement témoigne Florian Fabre, qui possède 450 bêtes. Je me suis équipé de clôtures électriques, de patous, mais bon, le patou ça va bien parce qu'on est très peu dans le coin à en avoir. Quand tout le monde en aura, le loup ira à l'affrontement car c'est un animal sauvage."

Plus de 300 bêtes victimes du loup depuis 2 ans

Les éleveurs aujourd'hui n'en peuvent plus . Ils vivent dans un stress permanent. Ils ont demandé ce mercredi à être reçus par le préfet du Gard pour demander que ce loup soit rapidement abattu.

"L'animal engendre d'énormes dégâts sur notre exploitation. Le risque, c'est aussi qu'il s'en prenne à des particuliers, c'est à dire des promeneurs, des joggeurs. Il ne manque plus que le loup arrive devant les portes des arènes de Nîmes. Là, on sera peut-être pris au sérieux."

Le Gard doit être intégré au plan d'abattage national des loups

Pour Géronimo Salmeron, le représentant de la FDSEA du Gard, la seule solution, c'est que la brigade anti-loup de la Haute-Savoie qui s'était déjà déplacée dans le Gard, revienne, mais plus longtemps pour abattre enfin l'animal. Il a également demandé au préfet que les lieutenants de louveterie du Gard, les seuls habilités à tirer sur le loup soient équipés de matériel plus performant pour pouvoir intervenir la nuit.

Le syndicat va également demander au ministère de la Transition écologique que le Gard puisse être intégré dans le plan national de prélèvement des loups. Il est aujourd'hui fixé à une cinquantaine d'individus.

