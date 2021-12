Le loup en Haute-Vienne : "Il n'est pas arrivé tout seul" selon le président de la Chambre d'agriculture

"Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre le loup et les éleveurs". Propos sans concession du président de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne, alors que la présence du loup gris est désormais avérée dans le département. "Je pense qu'il n'est pas arrivé seul, mais qu'il a été lâché par des associations environnementales", explique Bertrand Vanteau, ce lundi matin sur France Bleu Limousin, "on a quelques indices, on est en train de travailler dessus."

Bertrand Venteau prévient : "On ne joue pas avec le loup ici. C'est compliqué de sauver des veaux, c'est compliqué de sauver des agneaux et ce n'est pas pour qu'ils se fassent croquer par le loup. On n'est pas dans un compte de fées. Notre activité agricole n'est pas compatible avec le loup."

Le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne, comme son homologue de la Corrèze, demande le classement en zone de vulnérabilité, qui autorise des tirs par des personnes assermentées. "Mais j'ai bien que s'il s'installe nous soyons obligés, certains, de réguler par nous mêmes, parce qu'une meute de loups ce n'est pas rien. J'ai des amis en Lozère, j'ai aussi parlé avec des gens dans les Alpes, on ne rigole pas avec le loup. Quand ça rentre dans une bergerie ou une stabu, ça fait du mal. On a qu'une seule solution et l'Etat doit prendre ses responsabilités."

La présence du loup a été confirmée la semaine dernière en Haute-Vienne et en Corrèze. D'ailleurs, il pourrait avoir été vu ce week-end au nord de Limoges, du côté de Saint-Jouvent.

Un guide de bon voisinage

Bertrand Venteau est aussi revenu sur le guide de bon voisinage publié par la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne, pour renouer le dialogue entre les agriculteurs et leurs voisins et prévenir les conflits avant qu'ils ne prennent une tournure judiciaire.