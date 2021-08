Le loup gagne-t-il du terrain dans la Drôme ?

"Aujourd'hui, 80% des communes de la Drôme sont concernées par le passage ou la présence du loup dans la Drôme", affirme Michel Sanjuan, vice-président de la fédération départementale des chasseurs, en charge du dossier loup. Ce vendredi, le nouveau plan de chasse triennal a été présenté. Et cela en dit beaucoup sur la présence du carnivore...

Des déplacements de cerfs à cause du loup ?

Les chasseurs en sont certains. Le loup gagne du terrain dans la Drôme. Et le plan de chasse triennal pour 2021-2024, c'est-à-dire le nombre d'espèces pouvant être prélevées en fonction des endroits, le laisse entrevoir. Un exemple : les prélèvements autorisés de chamois ont diminué de 40% par rapport à l'ancien plan de chasse. Les bêtes semblent disparaître et les chasseurs témoignent de la présence de carcasses.

La fédération départementale des chasseurs de la Drôme a organisé un point presse ce vendredi. © Radio France - Willy Moreau

Les populations de cerfs, elles, semblent rester à un niveau stable mais elles se déplacent. Et c'est sans doute à cause du loup estime Rémi Gandy, le président de la fédération drômoise : "Nos pièges photos prennent des chevreuils ou des cerfs sur un secteur et puis plus rien. Et ensuite, on prend en photo un loup ou une meute. On n'observe plus les mouvements traditionnels chez les cerfs". Les cerfs ont par exemple déserter le secteur du Vercors où la présence du loup est avéré.

Alors bien sûr, ce n'est qu'un indicateur. Des campagnes de hurlements sont en cours pour affiner ces constatations. La fédération compte également munir de balises certains cerfs pour suivre leurs déplacements en temps réel.