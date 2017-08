Le loup prend ses quartiers en Tarentaise

Déjà près de 400 ovins ont été tués par le loup en Savoie cette année. Le prédateur étend son aire de présence avec des meutes aperçues en Tarentaise.

Après avoir colonisé le massif de Belledonne, la Lauzière, et la Haute-Maurienne, le loup s'installe en Tarentaise depuis cette année. Des attaques ont été constatées dès ce printemps dans la vallée près de Bourg St Maurice. Un loup a été tué début août dans le Beaufortain à la suite d'une série d'attaques, c'est le premier en Savoie cet été. Selon le dernier décompte officiel du 22 juillet, 118 attaques ont été constatées et 391 bêtes tuées depuis le début de l'année. Au-dessus de Champagny-en-Vanoise, sur l'alpage de la Chiauppe, à 2 300 m d'altitude, Serge Scalia met en estive 265 génisses et 153 moutons. Il a eu cinq attaques en un mois et 33 moutons tués. C'est une première pour cet alpage que sa famille tient depuis trois générations.

"Des quantités comme cela, ce n'est pas possible. Ils ne tuent pas pour manger, ils tuent pour tuer" Catherine Scalia, alpage de la Chiauppe

Reportage à l'alpage de la Chiauppe à 2 300 m d'altitude au-dessus de Champagny-en-Vanoise Copier

"Des gens en ont quand même bavé toute leur vie pour tenir cet alpage et on s'aperçoit que ça peut dégénérer totalement avec le loup" Serge Scalia, alpage de la Chiauppe

Serge Scalia, Gaec alpin de Peisey-Nancroix, alpage de la Chiauppe Copier

Depuis le début des attaques, les lieutenants de louveterie se relaient toutes les nuits pour surveiller les troupeaux.

"La machoire d'un loup, c'est une des machoires qui développent le plus de puissance" Jean-Noël Eynard, lieutenant de louveterie depuis 20 ans