Le loup suspecté d'une nouvelle attaque en Lozère

Pour l'éleveur Jean-David Julien qui possède un troupeau de 120 brebis, pas de doute, il s'agit d'une attaque de loup : "on a trouvé des excréments de loup sur le chemin, à proximité. Il y avait de la laine et des poils dans les excréments et on fait le même constat sur les brebis mortes, le loup s'est attaqué au coup. C'est ce qui est spécifique, évidemment, à la prédation. Je suis dégoûté. Je vois les jeunes qui veulent s'installer, ce n'est pas encourageant. "

Le département de la Lozère a subi plusieurs attaques de loup cet été. C'est du jamais vu pour Alain Pouget le président de la coordination rurale de Lozère : "oui, ici, je rappelle que l'éleveur a été présenté il y a deux ans sur la même pâture qu'entre temps, il a mis en place un moyen de protection au niveau des clôtures. Bien évidemment, ce que l'on sait, c'est que ça ne donne rien. Après, le Loup, il a fait le tour des fermes et il continue à faire le tour des fermes en termes de prédation. Là aussi, c'est inacceptable et c'est inacceptable parce que ça remet en cause des systèmes aussi économiques. Je rappellerai au citoyen lambda qu'un éleveur ne fait pas ça pour la beauté du geste. C'est son travail. Il doit en tirer un revenu."

Les agents de l'Office de la biodiversité se sont rendus sur l'exploitation de l'éleveur pour des analyses. Les résultats seront connus dans trois semaines. On saura alors si le loup est responsable