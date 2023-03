Le lycée agricole d'Ahun en Creuse en lice pour le trophée des lycées au Salon de l'agriculture

Après les concours de Limousines , de Charolaises ou encore de porcs cul noir, ce sont les jeunes qui montent sur le ring ce dimanche 5 mars au Salon de l'agriculture à Paris. Le lycée agricole d'Ahun en Creuse participe au trophée des lycées.

Quarante-six établissements sont en lice. Ahun emmène cinq élèves entre 15 et 21 ans. Ils ont passé la semaine à Paris pour participer aux différentes épreuves . La finale et l'annonce des résultats sont attendues ce dimanche.

Le lycée agricole d'Ahun avait déjà remporté le trophée en 2018 , une belle vitrine pour l'établissement. Un car d'une quarantaine de jeunes fait d'ailleurs l'aller-retour ce dimanche entre la Creuse et Paris pour soutenir les participants. Ils concourent avec leur vache Paella et son veau Tabasco.

"Les poissons plus reposants que les vaches"

Ces jeunes sont passionnés par l'agriculture, malgré les difficultés du métier à l'image de Sarah, 16 ans, originaire de la région de Giat près du Puy-de-Dôme : "Je ne suis pas fille d'agricultrice mais mon oncle est agriculteur. Je suis passionnée, je n'ai pas peur de me lever la nuit ou de ne pas partir en vacances, je suis très bien avec mes vaches. Les vêlages par exemple c'est magique, c'est magnifique !"

Ces jeunes se posent tout de même des questions. A 21 ans, Dorian est issu de parents et grands-parents éleveurs à La Porcherie en Haute-Vienne, qui le dissuadent de prendre la suite : "Ils m'ont fait comprendre que c'était un métier très physique, et qu'il est compliqué d'arriver à en vivre." Il a donc choisi une autre voie : l'aquaculture, "car les poissons sont plus reposants que les vaches".

"Le dérèglement climatique est un gros challenge"

Lola s'inquiète de l'inflation et de l'augmentation des prix des céréales, elle hésite à reprendre la ferme familiale et envisage de devenir agricultrice remplaçante, salariée donc. En revanche, Chloé, 21 ans, souhaite s'installer. Mais elle est consciente des évolutions du métier : "Le gros challenge est le dérèglement climatique. On doit s'adapter, fourrager plus tôt si on veut donner à manger à nos bêtes en juillet et en août."

Malgré l'ampleur des sacrifices, à 19 ans, Jérémy n'envisage pas un autre métier : "C'est beaucoup de travail, on attaque à 8h du matin jusqu'à 20h le soir, mais il ne faut pas baisser les bras. Depuis tout petit j'ai la passion, je n'ai que ça en tête, je rêve de faire ça." La passion : un mot qu'ils répètent tous, et qui leur donne l'envie de se lever chaque matin.