Le maire de Mayenne présente ses excuses aux éleveurs mayennais, après un calendrier de l'Avent polémique

L'une des cases du calendrier de l'Avent lancé par la ville de Mayenne fait polémique. La mairie propose chaque jour une idée de geste éco-responsable. Dans la case numéro 6, le calendrier suggère de diminuer "la consommation de viande", en organisant un repas végétarien de Noël. Cette idée a fait bondir de nombreux éleveurs mayennais sur Twitter : face à leur colère, le maire de Mayenne Jean-Pierre Le Scornet a dû leur présenter ses excuses ce mardi 14 décembre.

"Qui est l'auteur de cette sottise ?"

Cette incitation à diminuer la consommation de viande a suscité de nombreuses critiques sur Twitter. Cette case du calendrier de l'Avent a été pointée du doigt par Philippe Jehan, un éleveur de volailles basé à Châtillon-sur-Colmont, également ancien président de la FDSEA 53 : "Qui est l'auteur de cette sottise ?", a-t-il lancé sur le réseau social ce mardi 14 décembre. "Il suffit juste de consommer français pour faire un geste responsable", ajoute également Mickaël Guilloux, le secrétaire général de la FDSEA 53.

Face à ces réactions, le maire de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet, a annoncé que la case du calendrier de l'Avent, à l'origine de la polémique, allait être supprimée. "Je suis désolé que l’interprétation qui en est fait ait pu blesser les éleveurs Mayennais. Je m’en excuse. Nous sommes fiers de nos éleveurs et de leurs productions", a écrit-il sur Twitter ce mardi 14 décembre. Un mea culpa apprécié par d'autres éleveurs : "Merci Jean-Pierre Le Scornet, l'éleveur que je suis apprécie le retrait de ce post. Je suis sensible à la reconnaissance de notre travail et de la qualité des fruits de notre agriculture", réagit l'un d'entre eux.