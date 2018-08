Décidément, chaleur et sécheresse ne font pas bon ménage avec l'agriculture. Alors que la pousse de l'herbe est à l'arrêt et que la récolte de céréales est décevante, le maïs suscite de grandes inquiétudes en Haute-Vienne. Le ramassage d'un maïs déjà très sec et souvent rabougri a déjà débuté.

Ce maïs déjà très sec ne pouvait plus attendre : l'ensilage a débuté en Haute-Vienne

Haute-Vienne, France

C'est une première pour de nombreux agriculteurs. Le mois d'août n'est même pas terminé, et certains d'entre eux ont déjà dû commencer la récolte et l'ensilage du maïs qui servira à nourrir leurs bêtes.

C'est la première fois que ça m'arrive d'ensiler au 20 août" - Jean-Marie Delage, éleveur à Saint Barbant.

A Saint Barbant, dans le nord de la Haute-Vienne, c'est par exemple le cas de Jean-Marie Delage. "Je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois que ça m'arrive d'ensiler au 20 août", affirme l'éleveur, "on a 2 ou 3 semaines d'avance, mais nous n'avons pas le choix car sinon le maïs va sécher sur place". Un maïs qui a d'ailleurs très mal poussé, avec trop d'eau juste après les semis, et trop de soleil et de chaleur cet été.

Des frais supplémentaires pour les éleveurs

Dans de nombreux champs, les pieds de maïs sont en effet très courts, très fins, et les épis sont petits voire inexistants sur certaines tiges. Résultat : le rendement sera médiocre. Or, le maïs est un complément essentiel pour l'alimentation des bovins notamment en hiver. Les éleveurs devront donc acheter des aliments pour compenser le manque de rendement. Et avec une récolte globale de céréales à la baisse, les prix, eux, sont à la hausse. Cela n'améliorera pas la trésorerie dans les exploitations.