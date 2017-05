Le manque d'eau préoccupe les agriculteurs lorrains

Les agriculteurs lorrains ne veulent pas revivre une année comme 2016. Mais le manque d'eau de l'hiver dernier et de ce printemps leur fait craindre des pertes importantes. Exemple à Essey-et-Maizerais (Meurthe-et-Moselle), chez Olivier Rouyer, éleveur et cultivateur.

Comme un peu partout en France, la terre a soif en Lorraine. Selon l'organisme expert Agritel, la région connaît un déficit hydrique de 24% sur la période novembre - avril par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Et à cela s'ajoute le froid de ces derniers jours.

A Essey-et-Maizerais, village de 440 habitants près du lac de Madine, Laurent Rouyer a constaté des gelées jusqu'à - 8° la semaine dernière. Cet agriculteur, installé en GAEC depuis 1996 avec son frère et un associé, est à la tête d'un troupeau de 210 vaches laitières et allaitantes. Il cultive aussi 250 ha de maïs, colza, blé, orge, tournesol, pois et luzerne.

Les épis de l'orge devraient être complètement sortis actuellement © Radio France - Isabelle Baudriller

Dans l'une de ses prairies, la terre est craquelée comme au coeur de l'été alors qu'elle devrait regorger d'eau. "Du fait du gel et du manque d'eau jusqu'à présent, on est à moitié voire un tiers seulement du potentiel de cette prairie exprimé aujourd'hui", déplore-t-il. Moins d'herbe pour ses vaches. Et ce n'est pas tout. Le tournesol et le maïs souffrent du manque d'eau pour la germination. L'orge devrait être en épis, la céréale accuse 15 jours de retard. Et certaines parcelles sont détruites entre 50 et 100% par le gel.

Quand ça ne veut pas aller, ça ne veut pas ! Et malheureusement, les cinq mois qu'on vient de passer sont compliqués, très compliqués. Toutes les cultures sont en difficulté"

Laurent Rouyer ne veut pas revivre une année 2016 © Radio France - Isabelle Baudriller

Tout n'est pas perdu, le mois de mai va être déterminant. Laurent Rouyer espère ne pas revivre une année 2016. "On croyait avoir un peu tout vu avec cette année très atypique au niveau climatique. Et en 2017, on repart sur le même scénario. Donc, un gros coup au moral et un manque à gagner énorme sur nos exploitations au niveau de la trésorerie". Les averses actuelles ? "Ca fait du bien au moral, mais il faudrait entre 25 et 30 mm pour voir un peu d'effet sur la végétation. Avec 1 ou 2 mm, ça reverdit un peu mais la terre n'est pas mouillée. C'est à cette période-ci que la végétation pompe le plus. Si on n'a pas d'eau pour alimenter la végétation, elle se met en stress et rien ne pousse." Les yeux levés vers le ciel ou rivés sur les prévisions météorologiques...