Début de vendanges au Mas de Lunes à Cabrials, un domaine touché à 15 % par la sécheresse

Cabrials, Aumelas, France

Il est six heures, ce jeudi matin. Il fait encore nuit. Au milieu d'un champs de vignes, le phare d'une machine perce l'obscurité. C'est le premier jour des vendanges au Mas de Lunes. Le domaine qui appartient à la famille de vignerons, les Jeanjean, se situe près de Cabrials, sur le plateau d'Aumelas. Il propose principalement des vins rouges en AOC Grès de Montpellier, et des vins rouges en AOC Languedoc.

50 des 1000 hectares du domaine sont consacrés à la vigne. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Laurent, 38 ans de métier, est prestataire pour le vignoble. Il est aux commandes d'une machine ultra-moderne. Depuis son tableau de bord, il peut ajuster, notamment, la récupération, l’effeuillage et l'égrainage des grappes. "Si on marche à une vitesse raisonnable, on respecte les végétaux", dit-il, pour casser les préjuger.

Sur certains pieds de Muscats et de Grenaches de blancs, on voit que la canicule qui a débuté en juin, dans la région a séché feuilles et raisins. "10 à 15% de l'exploitation a souffert des fortes chaleurs", explique Guillaume Gâches, le responsable technique de l'exploitation.

Il y a eu par endroit, ce que l'on appelle un effet bordure. Les arbres renvoient la chaleur sur les premières rangées de vignes qui ont plus souffert que celles qui se trouvent à l'intérieur.

L'autre problème auquel les vignobles ont été confronté, c'est la sécheresse. Mais le Mas de Lunes, lui, a été moins impacté. "La qualité des sols que nous avons ici permet aux vignes de s'enraciner plus en profondeur et de garder l'eau pour mieux s'adapter aux variations de températures", détaille Guillaume Gâches.

Contrairement aux rouges, les raisins blancs doivent passer dans une pressoir avant que le jus ne soit acheminé vers une cuve. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Le point positif de cet été sec et chaud, c'est qu'il n'y a pas eu de maladie, notamment le Mildiou. Et pour certains cépages, la qualité devrait être au rendez-vous.