Le matériel des éleveurs transporté en hélicoptère pour les estives près de Saint-Etienne-de-Tinée

En trois jours, un hélicoptère assure plus de 170 rotations pour emmener des vivres jusqu'aux pâturages pour que les éleveurs puissent pratiquement vivre en autarcie pendant les estives.

Saint-Étienne-de-Tinée, France

Depuis le mardi 2 juillet, un hélicoptère transporte des vivres jusqu'aux alpages au-dessus de la vallée de la Tinée. Les éleveurs de la région vont y passer deux mois pour les estives afin de faire brouter leurs moutons, brebis et agneaux dans les pâturages. En trois jours, un hélicoptère effectue plus de 170 rotations entre 30 points de collectes et les sommets.

Une opération essentielle pour le pastoralisme

En tout, ces trajets coûtent 42 000 euros, dont 16 000 sont pris en charge par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour Eliane Bareille, la vice présidente déléguée à la ruralité et au pastoralisme, cette aide est essentielle car les éleveurs ne pourraient plus transporter leurs affaires à pieds comme autrefois. "Avec le problème de la prédation, les charges sont augmentées par les croquettes pour chiens", explique-t-elle.

300 kg de croquettes transportées en hélicoptère

En effet, les patous en consomment 300 kg pendant les estives, tous transportés en hélicoptère. Ces chiens de défense des troupeaux sont devenus indispensables face à l'augmentation du nombre de loups. "Ça fait 15 jours que nous sommes arrivés et nous avons déjà été attaqué, même en pleine journée", témoigne Claire Guya, une éleveuse. Le matériel apporté par hélicoptère est donc essentiel.