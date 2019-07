Le meilleur muscat du monde est de Frontignan

Le muscat 12 ans d'âge de la coopérative de Frontignan décroche la médaille d'or de la 19eme édition de Muscats du monde qui s'est déroulée les 3 et 4 juillet dernier à Frontignan

Frontignan, France

A ceux qui disent que nul n'est prophète en son pays, la preuve que si ! Le muscat 12 ans d'âge de la cave coopérative de Frontignan a été élu meilleur muscat du monde lors de la 19 ème édition de Muscats du monde organisée les 3 et 4 juillet dernier dans la cité muscatière.

Pendant 2 jours, 40 experts internationaux ont évalué 205 vins issus des cépages muscats venus de 19 pays. Toutes les régions françaises productrices de Muscat étaient représentées : Alsace, Corse, Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône. À noter les participations des pays comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal et de pays plus lointains comme l’Afrique-du-Sud, l’Australie et le Brésil. Au total 68 médailles ont été décernées.

Frontignan décroche trois médailles, en plus de la médaille d'or pour le muscat 12 ans d'âge vieilli en fût de chêne de la cave coopérative, le domaine Peyronnet avec son muscat sec, et sa cuvée Belle Étoile rafle deux médailles d'argent .