Le mildiou est en train de faire des dégâts chez ce vigneron du Haut-Poitou

Il est petit, méchant et fait des dégâts dans les vignes. Le mildiou revient en force depuis quelques semaines, favorisé par les pluies estivales qui tombent depuis le mois de juin. L'exploitation de Sébastien Vallet à Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne) ne fait pas exception. Certaines parcelles sont beaucoup plus touchées que les autres, surtout les pinot noir, un cépage beaucoup plus sensible au champignon tant redouté.

Près de 20% de dégâts, plus que d'habitude

Sébastien Vallet marche entre deux rangées de vignes, le regard vers un feuillage, au premier abord, vert, mais qui prend une autre couleur quand on s'approche. "Vous voyez sur les feuillages, interpelle-t-il, il y a des tâches qui ont une couleur qui ressemble à de l'huile, orange marron. Ensuite ça devient jaunâtre puis la feuille et le raisin finit par brûler." Le fruit termine sa vie en pourrissant, avec une forme de raisin sec, alors qu'il devrait être vert. Un gros problème qui a fauché près de 20% de sa récolte cette année. Et encore, ce n'est qu'une estimation à la louche, il attend les prochaines semaines pour êtres fixé.

A cause du mildiou, certaines feuilles de vignes deviennent marron dans le domaine de Sébastien Vallet. © Radio France - Cédric Hermel

"On a jamais eu ce problème-là, à cette échelle", déplore Sébastien Vallet

L'ampleur du problème est inédite pour le vigneron. Il tente de se rassurer en faisant quelques pas de plus, vers une autre grappe épargnée celle-là. "Là vous voyez, celle-là est en bonne santé. Le raisin et la feuille est dans la couleur attendue", montre-t-il. Il faut dire que le Poitevin a passé nuits à répandre du produit pour protéger sa vigne, il y a quelques semaines : "on a anticipé la chose, avant les pluies, après les pluies. ". En y mettant la dose : "Depuis que je suis en bio, je passe en moyenne 1,7 kilos par hectare d'une produit qui protège la vigne. Cette année on a du doubler la dose. En sachant qu'on est limité à l'année à 4 kilos par hectare."

Un bilan plutôt positif pour les vignerons du Haut-Poitou malgré les pluies

Malgré tout, le vignoble du Haut-Poitou ne s'en sort pas trop mal face aux pluies par rapport à d'autres appellations. En Bourgogne, dans le Bordelais, en Alsace, en Champagne, ou encore en Lorraine. En cause, des pluies constantes et pas trop fortes qui limitent l'apparition de champignons dans le nord de la Vienne. Alors que dans la région de Saumur, les viticulteurs ont du faire face à des averses très fortes et localisées, mêlées à de la grêle qui est néfaste pour le raisin. La quinzaine d'exploitants du Haut-Poitou disent peu ou prou la même chose : "on est touchés mais on limite la casse."

L'un des espoir pour la fin de l'été ? "Un beau millésime, de qualité", sourit Sébastien Vallet qui espère du soleil pour le reste du mois d'août, nécessaire pour terminer le processus de vinification. En sachant que la vigne a absorbé presque deux fois plus d'eau que nécessaire depuis le début de l'été.