Le mildiou s'attaque aussi aux tomates et aux fruits cet été

On trouve peu de tomates de producteurs locaux sur les marchés du Pays Basque cet été

La baisse de la production est chiffrée à 20% à 30%. Pascal Jocou qui cultive en plein champ à Briscous est fataliste : "la saison est un peu compliqué du fait d'une pression de maladies, particulièrement le mildiou sur les cultures type tomates. On peut estimer 20 à 30% de moins de production. Et après, le manque d'ensoleillement, on a des cultures comme le poivron qui sont limitées en production, en espérant une arrière-saison correcte". Le mildiou, champignon parasite, n'attaque pas que la vigne , il s'en prend aussi à certains légumes.

Une baisse de production qui se répercute peu sur les prix : les maraîchers locaux sont en concurrence avec les produits arrivant d'autres bassins de production en France et en Europe, même pour Pascal Jocou qui n'a pas de serre. Ce qui le sauve ce sont les circuits courts : "je commercialise tout à travers mon magasin de producteurs "Farmily". Et pourtant, ces 20 à 30% c'est la marge bénéficiaire du producteur, qui ne pourra donc pas se rémunérer.

Mais le maraîcher beskoiztar reste optimiste. Il espère se rattraper en septembre et octobre, avant de passer aux productions d'hiver, choux, potiron, et autres butternuts.