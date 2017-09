Le millésime 2017 redonne le sourire aux professionnels du vin en Bourgogne

Les vendanges sont presque terminées en Bourgogne, et les professionnels du vin sont soulagés. La plupart du vignoble bourguignon a été épargné par les intempéries et le millésime 2017 est prometteur, tant en qualité qu'en quantité.

" Nous sommes les plus gâtés de tout le vignoble français cette année " se félicite Louis-Fabrice Latour, le président du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB). Il faut dire que malgré les craintes, et après une année 2016 particulièrement difficile, le vignoble bourguignon a été relativement épargné par la météo. L'année 2017 donne donc le sourire aux professionnels du vin de la région. La qualité et la quantité sont au rendez-vous.

Des disparités régionales

Alors que les stocks étaient au plus bas, et que les prix étaient élevés, cette récolte 2017 tombe à pic. La Bourgogne devrait produire 1,5 millions d'hectolitres contre près d' 1,2 millions l'an dernier, soit 20 % de plus. Mais il y a quand même des disparités dans la région : le Châtillonais ainsi qu'une partie du Chablisien et du Macônnais ont été touchés par le gel au printemps.

Des vins fruités et sains

" Il fallait que cette année arrive, il fallait remplir les caves " affirme Louis-Fabrice Latour. Et a priori, les caves seront donc remplies de bon vin. " Des vins très sur le fruit, avec quelques acidités, très sains et commerciaux aussi " analyse le président du BIVB. Des vins qu'on pourra également déguster assez jeunes. L'année 2017 vient donc conjurer le sort des années qui se terminent par un 7 : les millésimes de ces années en Bourgogne, hasard de la météo, sont très peu réputés.